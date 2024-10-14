Издание FourFourTwo назвало десятку лучших игроков мира на данный момент. Кто на первом месте?

Форма игроков колеблется каждую неделю, появляются новые таланты, а суперзвезды делают невероятные вещи на поле. Эксперты авторитетного издания FourFourTwo назвали десятку лучших игроков мира по состоянию на данный момент, которые поражают своей стабильностью.

В первую десятку попали сразу три игрока "Манчестер Сити" и мадридского "Реала". Также здесь есть представители других клубов топ-5 европейских чемпионатов.

1. Винисиус Жуниор, "Реал Мадрид"

2. Эрлинг Холанд, "Манчестер Сити"

3. Джуд Беллингем, "Реал Мадрид"

4. Килиан Мбаппе, "Реал Мадрид"

5. Родри, "Манчестер Сити"

6. Гарри Кейн, "Бавария Мюнхен"

7. Мохамед Салах, "Ливерпуль"

8. Уильям Салиба, "Арсенал"

9. Джамал Мусиала, "Бавария Мюнхен"

10. Кевин де Брюйне, "Манчестер Сити"

Бразилец Винисиус Жуниор является одним из самых популярных игроков, за которым следят во всем мире. Его называют следующим обладателем "Золотого мяча" и он также является фаворитом нынешнего голосования от France Football.