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Издание FourFourTwo назвало десятку лучших игроков мира на данный момент. Кто на первом месте?

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Кто является лучшим игроком мира?

Издание FourFourTwo назвало десятку лучших игроков мира на данный момент. Кто на первом месте?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форма игроков колеблется каждую неделю, появляются новые таланты, а суперзвезды делают невероятные вещи на поле. Эксперты авторитетного издания FourFourTwo назвали десятку лучших игроков мира по состоянию на данный момент, которые поражают своей стабильностью.

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В первую десятку попали сразу три игрока "Манчестер Сити" и мадридского "Реала". Также здесь есть представители других клубов топ-5 европейских чемпионатов.

  • 1. Винисиус Жуниор, "Реал Мадрид"
  • 2. Эрлинг Холанд, "Манчестер Сити"
  • 3. Джуд Беллингем, "Реал Мадрид"
  • 4. Килиан Мбаппе, "Реал Мадрид"
  • 5. Родри, "Манчестер Сити"
  • 6. Гарри Кейн, "Бавария Мюнхен"
  • 7. Мохамед Салах, "Ливерпуль"
  • 8. Уильям Салиба, "Арсенал"
  • 9. Джамал Мусиала, "Бавария Мюнхен"
  • 10. Кевин де Брюйне, "Манчестер Сити"

Бразилец Винисиус Жуниор является одним из самых популярных игроков, за которым следят во всем мире. Его называют следующим обладателем "Золотого мяча" и он также является фаворитом нынешнего голосования от France Football.

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Источник:
FouFourTwo
Опубликовал: Андрей Журба
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