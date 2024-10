Роналду пошутил над бывшим одноклубником после матча сборных

После матча между национальными сборными Польши и Португалии Роналду встретился с Войцехом Щенсны, с которым он ранее играл за "Ювентус" с 2018 по 2021 год.

Во время общения Криштиану пошутил над бывшим одноклубником.

???????? Szczesny: "I went to Barcelona."

???????? Ronaldo: "I know... you had to retire to go to a big club."



They played 101 games together at Juventus. ????pic.twitter.com/UEW09TznFA