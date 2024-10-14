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Роналду пошутил над бывшим одноклубником после матча сборных

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Остроумно прокомментировал решение игрока присоединиться к Барселоне

Роналду пошутил над бывшим одноклубником после матча сборных

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После матча между национальными сборными Польши и Португалии Роналду встретился с Войцехом Щенсны, с которым он ранее играл за "Ювентус" с 2018 по 2021 год.

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Во время общения Криштиану пошутил над бывшим одноклубником.

"Тебе пришлось завершить карьеру, чтобы попасть в большой клуб", — остроумно ответил Роналду, прокомментировав решение Щенсного возобновить карьеру, чтобы стать игроком "Барселоны".

Напомним, что легендарный вратарь сборной Польши Войцех Щенсны объявил о завершении игровой карьеры, однако вскоре подписал контракт с «Барселоной», поскольку Марк-Андре тер Стеген получил серьезную травму.

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Криштиану Роналду Барселона Войцех Щенсны
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Опубликовал: Андрей Журба
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