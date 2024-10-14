Роналду пошутил над бывшим одноклубником после матча сборных
Остроумно прокомментировал решение игрока присоединиться к Барселоне
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После матча между национальными сборными Польши и Португалии Роналду встретился с Войцехом Щенсны, с которым он ранее играл за "Ювентус" с 2018 по 2021 год.
Во время общения Криштиану пошутил над бывшим одноклубником.
"Тебе пришлось завершить карьеру, чтобы попасть в большой клуб", — остроумно ответил Роналду, прокомментировав решение Щенсного возобновить карьеру, чтобы стать игроком "Барселоны".
???????? Szczesny: "I went to Barcelona."— Flashscore.com (@Flashscorecom) October 14, 2024
???????? Ronaldo: "I know... you had to retire to go to a big club."
They played 101 games together at Juventus. ????pic.twitter.com/UEW09TznFA
Напомним, что легендарный вратарь сборной Польши Войцех Щенсны объявил о завершении игровой карьеры, однако вскоре подписал контракт с «Барселоной», поскольку Марк-Андре тер Стеген получил серьезную травму.
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