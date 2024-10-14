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Рамос может продолжить карьеру в Аргентине

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Серхио ищет новый клуб

Рамос может продолжить карьеру в Аргентине

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник Серхио Рамос, который недавно покинул "Севилью", может подписать контракт с аргентинским ФК "Бока Хуниорс".

Как пишет издание Fichajes, инициатором этого перехода стал бывший партнер Рамоса по мадридскому "Реалу" Фернандо Гаго. Именно он предложил игроку попробовать свои силы в аргентинской лиге.

Напомним, что Рамос 1 июля 024 года покинул "Севилью" и стал свободным агентом.

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Серхио Рамос Аргентина Фернандо Гаго Бока Хуниорс
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Екатерина Власова
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