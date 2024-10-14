Рамос может продолжить карьеру в Аргентине
Серхио ищет новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник Серхио Рамос, который недавно покинул "Севилью", может подписать контракт с аргентинским ФК "Бока Хуниорс".
Как пишет издание Fichajes, инициатором этого перехода стал бывший партнер Рамоса по мадридскому "Реалу" Фернандо Гаго. Именно он предложил игроку попробовать свои силы в аргентинской лиге.
Напомним, что Рамос 1 июля 024 года покинул "Севилью" и стал свободным агентом.
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Источник:Fichajes
Опубликовал: Екатерина Власова
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