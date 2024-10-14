Месут Озил провел мастер-класс для юных футболистов в Азербайджане
Немец провел мастер-класс для детей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший футболист сборной Германии Месут Озил посетил Баку, где провел незабываемый день с юными футболистами.
35-летний экс-игрок провел мастер-класс, поделившись своим опытом и навыками с молодыми талантами.
"Я думаю, что смогу преуспеть в этом направлении. Я хочу делиться своим опытом с новым поколением. Из стран с небольшим населением получаются звездные футболисты", - рассказал Месут.
Mesut Ozil vs. 100 kids. ???? pic.twitter.com/uiiLGvAuIW— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 14, 2024
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Источник:Football Tweet
Опубликовал: Екатерина Власова
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