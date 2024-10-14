Подана жалоба в Европейскую комиссию: ФИФА обвиняют в манипуляциях с международным календарем матчей
Ведущие европейские лиги и FIFPro объединились для борьбы с ФИФА
Ведущие футбольные лиги Европы, объединившись с профсоюзом футболистов FIFPro, подали иск против Международной федерации футбола (ФИФА) в Европейскую комиссию.
Они обвиняют ФИФА в злоупотреблении своим доминирующим положением на футбольном рынке, в частности, из-за манипуляций с международным календарем матчей.
Ведущие футбольные лиги Европы и профсоюз футболистов FIFPro надеются, что Европейская комиссия рассмотрит их аргументы и примет соответствующие меры для защиты конкуренции на футбольном рынке.
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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dimonxman 3rd (London)
14.10.2024 в 19:01
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