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Подана жалоба в Европейскую комиссию: ФИФА обвиняют в манипуляциях с международным календарем матчей

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Ведущие европейские лиги и FIFPro объединились для борьбы с ФИФА

Подана жалоба в Европейскую комиссию: ФИФА обвиняют в манипуляциях с международным календарем матчей

Новина українською

Ведущие футбольные лиги Европы, объединившись с профсоюзом футболистов FIFPro, подали иск против Международной федерации футбола (ФИФА) в Европейскую комиссию.

Они обвиняют ФИФА в злоупотреблении своим доминирующим положением на футбольном рынке, в частности, из-за манипуляций с международным календарем матчей.

Ведущие футбольные лиги Европы и профсоюз футболистов FIFPro надеются, что Европейская комиссия рассмотрит их аргументы и примет соответствующие меры для защиты конкуренции на футбольном рынке.

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ФИФА FIFPro
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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dimonxman 3rd (London)
14.10.2024 в 19:01
Мы смотрим тот истоический момент, когда продажные ФИФА и УЕФА сами себя закапывают, ложась под пендосов ,крамсая лигу чемпионов и чемпионаты мира под них, а так же поддакивание мацКАЛям, и все за бабло. Жадность их погубит....
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Комментарии 1
dimonxman 3rd (London)
14.10.2024 в 19:01
Мы смотрим тот истоический момент, когда продажные ФИФА и УЕФА сами себя закапывают, ложась под пендосов ,крамсая лигу чемпионов и чемпионаты мира под них, а так же поддакивание мацКАЛям, и все за бабло. Жадность их погубит....
Ответить
0
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