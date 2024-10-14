Подана жалоба в Европейскую комиссию: ФИФА обвиняют в манипуляциях с международным календарем матчей

Мы смотрим тот истоический момент, когда продажные ФИФА и УЕФА сами себя закапывают, ложась под пендосов ,крамсая лигу чемпионов и чемпионаты мира под них, а так же поддакивание мацКАЛям, и все за бабло. Жадность их погубит....