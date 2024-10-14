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Азербайджанский Нефтчи нашёл замену Григорчуку

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Долго не были без тренера

Азербайджанский Нефтчи нашёл замену Григорчуку

instagram.com/pfcneftchi

Новина українською

Азербайджанский "Нефтчи" представил нового тренера, которым заменили ушедшего Романа Григорчука. Им стал Самир Абасов, который ранее покинул "Сумгайыт".

Клуб и тренер подписали контракт на 2 года.

Украинский тренер Роман Григорчук присоединился к "Нефтчи" в июне этого года. Команда под его руководством провела 9 игр, в которых пять раз сыграла вничью и 4 раза проиграла. В октябре тренер просил руководство клуба его уволить. В результате ушёл сам.

Новый тренер Самир Абасов уже работалд в "Нефтчи" в сезоне 2020/21. Он сделал столичный луб чемпионом Азербайджана. В июне 2022 года покинул свой пост.

Сейчас "Нефтчи" занимает предпоследнее 9 место в турнирной таблице лиги.

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Роман Григорчук Нефтчи (Баку)
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1 голосов
Источник:
Нефтчи
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
14.10.2024 в 18:52
А что же Григорчук?? Где он сейчас??
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
14.10.2024 в 18:52
А что же Григорчук?? Где он сейчас??
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0
1
килия12 (Одесса)
14.10.2024 в 19:21
Главное чтобы он был подальше от Одессы.К рогам хорошо бы,чтобы он их развалил.
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