Азербайджанский Нефтчи нашёл замену Григорчуку

Азербайджанский "Нефтчи" представил нового тренера, которым заменили ушедшего Романа Григорчука. Им стал Самир Абасов, который ранее покинул "Сумгайыт".

Клуб и тренер подписали контракт на 2 года.

Samir Abasov "Neftçi"nin yeni baş məşqçisidir!



46 yaşlı mütəxəssis bundan sonra "ağ-qaralar"ın uğurları üçün çalışacaq. Onunla bu gün 2 illik müqavilə imzalanıb.



Evinizə xoş gəldiniz, Samir müəllim! "Neftçi" ailəsi üçün xeyirli olsun! pic.twitter.com/h2K9gGVeXZ — Neftçi PFK (@PFC_Neftchi) October 14, 2024

Украинский тренер Роман Григорчук присоединился к "Нефтчи" в июне этого года. Команда под его руководством провела 9 игр, в которых пять раз сыграла вничью и 4 раза проиграла. В октябре тренер просил руководство клуба его уволить. В результате ушёл сам.

Новый тренер Самир Абасов уже работалд в "Нефтчи" в сезоне 2020/21. Он сделал столичный луб чемпионом Азербайджана. В июне 2022 года покинул свой пост.

Сейчас "Нефтчи" занимает предпоследнее 9 место в турнирной таблице лиги.