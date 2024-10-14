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Скандал со сборной Нигерии привел к отставке президента федерации Ливии

Общие новости

Я не хочу быть частью провала в ливийском спорте (с)

Скандал со сборной Нигерии привел к отставке президента федерации Ливии

Libya Observer

Новина українською

Недавний скандал, связанный с задержкой сборной Нигерии в ливийском аэропорту, имел далеко идущие последствия.

Этот инцидент стал катализатором для серьезных кадровых изменений в ливийском футболе. Президент футбольной федерации Ливии Абдулхаким Аль-Шельмани подал в отставку. Свое решение он обосновал желанием не нести ответственность за неудачи ливийского спорта.

"Я не хочу быть частью провала в ливийском спорте. Мы столкнулись с трудностями. Я благодарен всем за работу, но я вынужден уходить. У меня хорошая история на международном, арабском и африканском уровнях, и никто этого не может отрицать", - сказал Аль-Шельмани.

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Источник:
Libya Observer
Опубликовал: Екатерина Власова
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