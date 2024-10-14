Скандал со сборной Нигерии привел к отставке президента федерации Ливии

Недавний скандал , связанный с задержкой сборной Нигерии в ливийском аэропорту, имел далеко идущие последствия.

Этот инцидент стал катализатором для серьезных кадровых изменений в ливийском футболе. Президент футбольной федерации Ливии Абдулхаким Аль-Шельмани подал в отставку. Свое решение он обосновал желанием не нести ответственность за неудачи ливийского спорта.

"Я не хочу быть частью провала в ливийском спорте. Мы столкнулись с трудностями. Я благодарен всем за работу, но я вынужден уходить. У меня хорошая история на международном, арабском и африканском уровнях, и никто этого не может отрицать", - сказал Аль-Шельмани.