Скандал со сборной Нигерии привел к отставке президента федерации Ливии
Я не хочу быть частью провала в ливийском спорте (с)
Libya Observer
Недавний
Этот инцидент стал катализатором для серьезных кадровых изменений в ливийском футболе. Президент футбольной федерации Ливии Абдулхаким Аль-Шельмани подал в отставку. Свое решение он обосновал желанием не нести ответственность за неудачи ливийского спорта.
"Я не хочу быть частью провала в ливийском спорте. Мы столкнулись с трудностями. Я благодарен всем за работу, но я вынужден уходить. У меня хорошая история на международном, арабском и африканском уровнях, и никто этого не может отрицать", - сказал Аль-Шельмани.
Популярное сейчас
- Определились комментаторы матча сборной Украины против Чехии
- Анатолий Чанцев: Читал про Мудрика, говорят, что футбольный интеллект у него очень слаб
- Снова без двух игроков. Заявка сборной Украины на матч с Чехией
- Безнадежная Англия, рекордсмен Холанд и завершение карьеры легендарного Надаля. Главные новости за 10 октября
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек