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Панатинаикос выплатит жене умершего футболиста всю сумму по контракту футболиста

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Клуб решил помочь семье Джорджа Балдока

Панатинаикос выплатит жене умершего футболиста всю сумму по контракту футболиста

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Защитника "Панатинаикоса" Джорджа Балдока нашли без признаков жизни в собственном бассейне в городе Глифада, недалеко от Афин.

Как пишет издание Daily Mail, афинский клуб покойного футболиста намерен выплатить жене спортсмена всю сумму по трехлетнему контракту Балдока.

Добавим, что этим летом защитник присоединился к "Панатинаикосу". А в 2022 году дебютировал в сборной Греции.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Екатерина Власова
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