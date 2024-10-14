Панатинаикос выплатит жене умершего футболиста всю сумму по контракту футболиста

Защитника "Панатинаикоса" Джорджа Балдока нашли без признаков жизни в собственном бассейне в городе Глифада, недалеко от Афин.

Как пишет издание Daily Mail, афинский клуб покойного футболиста намерен выплатить жене спортсмена всю сумму по трехлетнему контракту Балдока.

Добавим, что этим летом защитник присоединился к "Панатинаикосу". А в 2022 году дебютировал в сборной Греции.