Панатинаикос выплатит жене умершего футболиста всю сумму по контракту футболиста
Клуб решил помочь семье Джорджа Балдока
Тransfermarkt
Защитника "Панатинаикоса" Джорджа Балдока
Как пишет издание Daily Mail, афинский клуб покойного футболиста намерен выплатить жене спортсмена всю сумму по трехлетнему контракту Балдока.
Добавим, что этим летом защитник присоединился к "Панатинаикосу". А в 2022 году дебютировал в сборной Греции.
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Источник:Daily Mail
Опубликовал: Екатерина Власова
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