Сборная Нигерии возвращается домой после инцидента в аэропорту Ливии

Сборная Нигерии возвращается домой после неприятного инцидента в ливийском аэропорту.

Игроки национальной команды поделились в социальных сетях видео и фото своего возвращения в Нигерию.

Nigeria are back home safe after what happened at the airport. ???????????????? pic.twitter.com/xeUSY4mnTc

The Super Eagles are back in Nigeria.



We checked and stamped out our passports from Kano.



The Nigerian contingent have landed in Kano from Libya. pic.twitter.com/Jv6QfdUi4e