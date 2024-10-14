Сборная Нигерии возвращается домой после инцидента в аэропорту Ливии
Игроки едут домой
Фото: Getty Images
Сборная Нигерии возвращается домой после неприятного
Игроки национальной команды поделились в социальных сетях видео и фото своего возвращения в Нигерию.
Nigeria are back home safe after what happened at the airport. ???????????????? pic.twitter.com/xeUSY4mnTc— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 14, 2024
BREAKING!!!— Adepoju Tobi Samuel ???????? (@OgaNlaMedia) October 14, 2024
The Super Eagles are back in Nigeria.
We checked and stamped out our passports from Kano.
The Nigerian contingent have landed in Kano from Libya. pic.twitter.com/Jv6QfdUi4e
Матч между сборными Нигерии и Ливии в рамках квалификации на Кубка африканских наций, который должен был состояться 15 октября, отменен.
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