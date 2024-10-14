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Сборная Нигерии возвращается домой после инцидента в аэропорту Ливии

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Игроки едут домой

Сборная Нигерии возвращается домой после инцидента в аэропорту Ливии

Фото: Getty Images

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Нигерии возвращается домой после неприятного инцидента в ливийском аэропорту.

Игроки национальной команды поделились в социальных сетях видео и фото своего возвращения в Нигерию.

Матч между сборными Нигерии и Ливии в рамках квалификации на Кубка африканских наций, который должен был состояться 15 октября, отменен.

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