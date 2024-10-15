Лионель Месси вскоре может получить награду, которой еще нету в его коллекции
В конце октября станет известно имя победителя
Getty Images/Global Images Ukraine
Лионель Месси приближается к еще одной индивидуальной награде. Вскоре 37-летний аргентинец может добыть уникальную награду, которой еще нет в его коллекции.
Легенда мирового футбола Лео Месси номинирован на премию "Golden Foot". Это ежегодная футбольная награда, которую вручают футболистам, достигшим возраста не менее 27 лет, за весомый вклад в историю футбола и имеющим значительные достижения в этом виде спорта. Награду можно получить только один раз.
Среди других номинантов, которые могут составить конкуренцию Месси, есть следующие игроки: Марко Верратти, Неймар, Вирджил ван Дейк, Томас Мюллер, Гарри Кейн, Кевин де Брюйне, Карим Бензема, Антуан Гризманн и Лаутаро Мартинес.
Among our 10 nominees ⚽ Who will win this year's Golden Foot Award?#football #award #monaco #winner pic.twitter.com/dyRme00Y2t— GOLDEN FOOT • Monaco (@GoldenFootMC) October 11, 2024
Криштиану Роналду получил эту награду еще в 2020 году. Теперь Месси может забрать в свою коллекцию еще один индивидуальный трофей, который он до сих пор не получил.
Имя победителя будет объявлено 31 октября 2024 года.
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