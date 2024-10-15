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Лионель Месси вскоре может получить награду, которой еще нету в его коллекции

Общие новости

В конце октября станет известно имя победителя

Лионель Месси вскоре может получить награду, которой еще нету в его коллекции

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лионель Месси приближается к еще одной индивидуальной награде. Вскоре 37-летний аргентинец может добыть уникальную награду, которой еще нет в его коллекции.

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Легенда мирового футбола Лео Месси номинирован на премию "Golden Foot". Это ежегодная футбольная награда, которую вручают футболистам, достигшим возраста не менее 27 лет, за весомый вклад в историю футбола и имеющим значительные достижения в этом виде спорта. Награду можно получить только один раз.

Среди других номинантов, которые могут составить конкуренцию Месси, есть следующие игроки: Марко Верратти, Неймар, Вирджил ван Дейк, Томас Мюллер, Гарри Кейн, Кевин де Брюйне, Карим Бензема, Антуан Гризманн и Лаутаро Мартинес.

Криштиану Роналду получил эту награду еще в 2020 году. Теперь Месси может забрать в свою коллекцию еще один индивидуальный трофей, который он до сих пор не получил.

Имя победителя будет объявлено 31 октября 2024 года.

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Лионель Месси Криштиану Роналду
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Источник:
Golden Foot
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
15.10.2024 в 17:00
Так конкуренти у Мессі зіркові Утім якщо "за вагомий внесок в історію футболу та мають значні досягнення в цьому виді спорту" ніхто і порядне стояв. Самих командних досягнень двадцять чи навіть тридцять відсотків від сумарної кількості інших претендентів! Хоча дехто з них буде нагороджений цім призом в наступні роки!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
15.10.2024 в 17:00
Так конкуренти у Мессі зіркові Утім якщо "за вагомий внесок в історію футболу та мають значні досягнення в цьому виді спорту" ніхто і порядне стояв. Самих командних досягнень двадцять чи навіть тридцять відсотків від сумарної кількості інших претендентів! Хоча дехто з них буде нагороджений цім призом в наступні роки!
Ответить
0
1

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