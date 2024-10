Лионель Месси вскоре может получить награду, которой еще нету в его коллекции

Лионель Месси приближается к еще одной индивидуальной награде. Вскоре 37-летний аргентинец может добыть уникальную награду, которой еще нет в его коллекции.

Легенда мирового футбола Лео Месси номинирован на премию "Golden Foot". Это ежегодная футбольная награда, которую вручают футболистам, достигшим возраста не менее 27 лет, за весомый вклад в историю футбола и имеющим значительные достижения в этом виде спорта. Награду можно получить только один раз.

Среди других номинантов, которые могут составить конкуренцию Месси, есть следующие игроки: Марко Верратти, Неймар, Вирджил ван Дейк, Томас Мюллер, Гарри Кейн, Кевин де Брюйне, Карим Бензема, Антуан Гризманн и Лаутаро Мартинес.

Among our 10 nominees ⚽ Who will win this year's Golden Foot Award?#football #award #monaco #winner pic.twitter.com/dyRme00Y2t