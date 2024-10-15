Лионель Месси вскоре может получить награду, которой еще нету в его коллекции

Лионель Месси приближается к еще одной индивидуальной награде. Вскоре 37-летний аргентинец может добыть уникальную награду, которой еще нет в его коллекции.

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Легенда мирового футбола Лео Месси номинирован на премию "Golden Foot". Это ежегодная футбольная награда, которую вручают футболистам, достигшим возраста не менее 27 лет, за весомый вклад в историю футбола и имеющим значительные достижения в этом виде спорта. Награду можно получить только один раз.

Среди других номинантов, которые могут составить конкуренцию Месси, есть следующие игроки: Марко Верратти, Неймар, Вирджил ван Дейк, Томас Мюллер, Гарри Кейн, Кевин де Брюйне, Карим Бензема, Антуан Гризманн и Лаутаро Мартинес.

Криштиану Роналду получил эту награду еще в 2020 году. Теперь Месси может забрать в свою коллекцию еще один индивидуальный трофей, который он до сих пор не получил.

Имя победителя будет объявлено 31 октября 2024 года.