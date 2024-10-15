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Ливия обвиняет Нигерию в срыве квалификационного мата Кубка африканских наций

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Скандал не утихает

Ливия обвиняет Нигерию в срыве квалификационного мата Кубка африканских наций

Фото: Getty Images

Новина українською

Скандал вокруг перенесенного матча квалификации Кубка африканских наций между Ливией и Нигерией набирает обороты.

Ливийская футбольная федерация официально обвинила нигерийскую команду в том, что именно она стала причиной задержки матча.

"Федерация футбола Ливии приносит извинения ливийским болельщикам и всем сторонам, вовлеченным в организацию матча. Из-за путаницы, вызванной Федерацией футбола Нигерии, которая привела к тому, что игра не была проведена вовремя", - говорится в заявлении.

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Нигерия
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Источник:
reuters
Опубликовал: Екатерина Власова
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