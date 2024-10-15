Ливия обвиняет Нигерию в срыве квалификационного мата Кубка африканских наций
Скандал не утихает
Фото: Getty Images
Скандал вокруг перенесенного матча квалификации Кубка африканских наций между Ливией и Нигерией набирает обороты.
Ливийская футбольная федерация официально обвинила нигерийскую команду в том, что именно она стала причиной задержки матча.
"Федерация футбола Ливии приносит извинения ливийским болельщикам и всем сторонам, вовлеченным в организацию матча. Из-за путаницы, вызванной Федерацией футбола Нигерии, которая привела к тому, что игра не была проведена вовремя", - говорится в заявлении.
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Источник:reuters
Опубликовал: Екатерина Власова
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