Ливия обвиняет Нигерию в срыве квалификационного мата Кубка африканских наций

Скандал вокруг перенесенного матча квалификации Кубка африканских наций между Ливией и Нигерией набирает обороты.

Ливийская футбольная федерация официально обвинила нигерийскую команду в том, что именно она стала причиной задержки матча.

"Федерация футбола Ливии приносит извинения ливийским болельщикам и всем сторонам, вовлеченным в организацию матча. Из-за путаницы, вызванной Федерацией футбола Нигерии, которая привела к тому, что игра не была проведена вовремя", - говорится в заявлении.