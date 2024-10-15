Ультрас Ромы, где играет Довбик, объявили о новом протесте во время матча против Интера

Фанаты "Ромы" готовят новый протест против руководства клуба. На этот раз ультрас выразят свое недовольство во время матча против миланского "Интера".

Причиной очередного протеста является политика владельцев клуба. Фанаты обвиняют руководство в невыполнении обещаний, которые они давали во время приобретения команды. В частности, ультрас критикуют увольнение Даниэле Де Росси.

В знак протеста болельщики оставят сектор "Curva Sud" пустым в течение первых 15 минут матча. Также фанаты призывают болельщиков из других секторов стадиона поддержать их акцию.

Напомним, что поединок "Рома" - "Интер" состоится 20 октября в 21:45 по киевскому времени.