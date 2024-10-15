  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Ультрас Ромы, где играет Довбик, объявили о новом протесте во время матча против Интера

Общие новости

Болельщики недовольство политикой владельцев клуба

Ультрас Ромы, где играет Довбик, объявили о новом протесте во время матча против Интера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Фанаты "Ромы" готовят новый протест против руководства клуба. На этот раз ультрас выразят свое недовольство во время матча против миланского "Интера".

Причиной очередного протеста является политика владельцев клуба. Фанаты обвиняют руководство в невыполнении обещаний, которые они давали во время приобретения команды. В частности, ультрас критикуют увольнение Даниэле Де Росси.

В знак протеста болельщики оставят сектор "Curva Sud" пустым в течение первых 15 минут матча. Также фанаты призывают болельщиков из других секторов стадиона поддержать их акцию.

Напомним, что поединок "Рома" - "Интер" состоится 20 октября в 21:45 по киевскому времени.

Читайте такжеМудрик едет на Энфилд, чемпион Италии – в гости к Довбику. Расписание футбола на 14 – 20 октября
По теме
yellow-arrow
Скалони: Лаутаро Мартинес должен выиграть Золотой мяч
yellow-arrow
Томас Тухель - новый главный тренер сборной Англии. Есть Here we go от Романо
yellow-arrow
Ливия обвиняет Нигерию в срыве квалификационного мата Кубка африканских наций
Интер (Милан) Рома
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости