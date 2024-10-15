Томас Тухель - новый главный тренер сборной Англии. Есть Here we go от Романо
Here we go
Getty Images / Global Images Ukraine
Немецкий тренер Томас Тухель, очень вероятно, станет новым тренером сборной Англии.
Как пишет Фабрицио Романо, переговоры между наставником и Футбольной ассоциацией завершились успешно, и стороны достигли согласия по условиям контракта. Тухель может быть официально представлен как новый главный тренер сборной Англии уже на этой неделе.
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Напомним, что Томас тренировал такие клубы как: "Бавария", "Челси", "ПСЖ", "Боруссия Д" и "Майнц 05". С лондонцами он брал ЛЧ.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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Вarcelinius
15.10.2024 в 22:37
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