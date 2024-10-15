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Томас Тухель - новый главный тренер сборной Англии. Есть Here we go от Романо

Общие новости
Обновлено

Here we go

Томас Тухель - новый главный тренер сборной Англии. Есть Here we go от Романо

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Немецкий тренер Томас Тухель, очень вероятно, станет новым тренером сборной Англии.

Как пишет Фабрицио Романо, переговоры между наставником и Футбольной ассоциацией завершились успешно, и стороны достигли согласия по условиям контракта. Тухель может быть официально представлен как новый главный тренер сборной Англии уже на этой неделе.

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Напомним, что Томас тренировал такие клубы как: "Бавария", "Челси", "ПСЖ", "Боруссия Д" и "Майнц 05". С лондонцами он брал ЛЧ.

Читайте также"Он фантастический тренер". Кейн высказался о возможном назначении Тухеля наставником сборной Англии
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Англия Томас Тухель
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Вarcelinius
15.10.2024 в 22:37
Теперь Англия даже не выйдет из группы.
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Комментарии 2
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Вarcelinius
15.10.2024 в 22:37
Теперь Англия даже не выйдет из группы.
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0
0
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
15.10.2024 в 21:46
Тепер Англія стане чемпіоном світу.
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