Скалони: Лаутаро Мартинес должен выиграть Золотой мяч

Лионель Скалони, главный тренер сборной Аргентины, считает, что Лаутаро Мартинес заслуживает выиграть "Золотой мяч".

"У него был удивительный год, он стал лучшим бомбардиром Копа Америка и забил в финале. Так что он заслуживает награду больше, чем кто-либо другой.

Я очень ценю его. Надеюсь, что он выиграет. Он с нами с первого дня. Но если он не получит этой награды сейчас, то все равно выиграет в будущем", - сказал Скалони.