Скалони: Лаутаро Мартинес должен выиграть Золотой мяч
Тренер сборной Аргентины высказался о Золотом мяче-2024
Getty Images/Global Images Ukraine
Лионель Скалони, главный тренер сборной Аргентины, считает, что Лаутаро Мартинес заслуживает выиграть "Золотой мяч".
"У него был удивительный год, он стал лучшим бомбардиром Копа Америка и забил в финале. Так что он заслуживает награду больше, чем кто-либо другой.
Я очень ценю его. Надеюсь, что он выиграет. Он с нами с первого дня. Но если он не получит этой награды сейчас, то все равно выиграет в будущем", - сказал Скалони.
Напомним, что церемония вручения приза лучшему футболисту года состоится 28 октября в Париже.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Сultofcalcio
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Morphyk7 (Черновцы)
16.10.2024 в 00:10
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Леоненко: Теперь уже буду Мудрика называть Мишей-угловым
- Сборная требует перемен. Старый знакомый Реброва наступает на пятки Степаненко и Бражко
- Григорчук впервые прокомментировал свою отставку и провал в Нефтчи
- Ничья Украины и Чехии, победа Франции, клуб Первой лиги не вышел на матч. Главные новости за 14 октября
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1