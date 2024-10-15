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Скалони: Лаутаро Мартинес должен выиграть Золотой мяч

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Тренер сборной Аргентины высказался о Золотом мяче-2024

Скалони: Лаутаро Мартинес должен выиграть Золотой мяч

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лионель Скалони, главный тренер сборной Аргентины, считает, что Лаутаро Мартинес заслуживает выиграть "Золотой мяч".

"У него был удивительный год, он стал лучшим бомбардиром Копа Америка и забил в финале. Так что он заслуживает награду больше, чем кто-либо другой.

Я очень ценю его. Надеюсь, что он выиграет. Он с нами с первого дня. Но если он не получит этой награды сейчас, то все равно выиграет в будущем", - сказал Скалони.

Напомним, что церемония вручения приза лучшему футболисту года состоится 28 октября в Париже.

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Аргентина Золотой мяч Лаутаро Мартинес Лионель Скалони
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Источник:
Сultofcalcio
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Morphyk7 (Черновцы)
16.10.2024 в 00:10
Я - Ісус
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Комментарии 1
Morphyk7 (Черновцы)
16.10.2024 в 00:10
Я - Ісус
Ответить
0
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