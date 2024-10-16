Фиаско молодежек, возвращение Сикана, Англия определилась с тренером. Главные новости за 15 октября

В 4-й группе элитного дивизиона Испания из-за многочисленных потерь сыграла с Сербией почти что резервом, но ни это, ни ливень в Кордове не помешали легкой победе (3:0). В это же время Швейцария и Дания разыграли настоящий триллер (2:2). Конечно, на первом месте тут Испания.

А вот в 1-й группе лидирует уже другая пиренейская команда. Португалия нарвалась на многослойную защиту от Шотландии и не пробила ее (0:0), однако и ее соперники тоже оступились. Хорватия в Варшаве вела в счете 3:1, но Польша сумела отыграться и свела матч вничью (3:3).

Не хватило концентрации команде Унаи Мельгосы на выезд в Сербию. Причем и моменты были у Рубчинского с Квасницей, но пробивали плохо, а вот сербы раз таки забили — 1:0. Это фиаско лишило Украину U-21 первого места в группе, но главное — место на Евро-2025 — было гарантировано ранее.

Фабрицио Романо пишет, что все на мази, и немца могут объявить в новом качестве уже на этой неделе. Тухель оставался без работы с лета, когда разошлись его пути с "Баварией". Ранее он достигал успеха с "ПСЖ", "Боруссией" и "Челси". Англию же после ухода Гарета Саутгейта временно возглавляет Ли Карсли.

Правда, занимается Даниил пока в защитной маске. Травму головы он получил еще в 1-м туре ЛЧ против "Болоньи" (0:0) и с тех пор пребывал в лазарете. Для "Шахтера" это крайне важное усиление; у 23-летнего Сикана 3 гола в 6 матчах этого сезона.

И напоследок еще одно поражение наших — тут Украина U-17 в борьбе уступила Бельгии, пропустив на последней минуте (1:2). Таким образом, именно "Дьяволы" выиграли группу, но наши заняли 2-е место и тоже продолжат борьбу за попадание на чемпионат Европы в следующем раунде.