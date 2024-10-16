Северная Ирландия одержала самую большую домашнюю победу с 1972 года

В 4-м туре квартета С3 Лиги наций "зелено-белая армия" разобралась на своем поле со "львами" (5:0). В последний раз хозяева побеждали с таким счетом в квалификации ЧЕ-1972, когда в Белфасте обыграли Кипр.

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Последнюю викторию с разницей в 5 мячей сборная оформила в отборе Евро-1992, огорчив на выезды Фарерские острова (5:0). Также команда не забивала дома 5 голов уже 29 лет после победы над Австрией в квалификации континентального первенства 1996 года (5:3).

Следует добавить, что герой матча Айзек Прайс записал на свой счет первый хет-трик национального коллектива с 2007-го.