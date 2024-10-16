  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Северная Ирландия одержала самую большую домашнюю победу с 1972 года

Общие новости
Обновлено

Разгром Болгарии вошел в историю

Северная Ирландия одержала самую большую домашнюю победу с 1972 года

Фото - INPHO / Presseye / William Cherry

Новина українською

В 4-м туре квартета С3 Лиги наций "зелено-белая армия" разобралась на своем поле со "львами" (5:0). В последний раз хозяева побеждали с таким счетом в квалификации ЧЕ-1972, когда в Белфасте обыграли Кипр.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Последнюю викторию с разницей в 5 мячей сборная оформила в отборе Евро-1992, огорчив на выезды Фарерские острова (5:0). Также команда не забивала дома 5 голов уже 29 лет после победы над Австрией в квалификации континентального первенства 1996 года (5:3).

Следует добавить, что герой матча Айзек Прайс записал на свой счет первый хет-трик национального коллектива с 2007-го.

По теме
yellow-arrow
Ультрас Ромы, где играет Довбик, объявили о новом протесте во время матча против Интера
yellow-arrow
Скалони: Лаутаро Мартинес должен выиграть Золотой мяч
yellow-arrow
Томас Тухель - новый главный тренер сборной Англии. Есть Here we go от Романо
Национальная сборная Северной Ирландии сборная Болгарии
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол, Belfast Live
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
16.10.2024 в 04:54
За это надо обязательно выпить! Мой прадед был из тех краёв. Жена, тащи графин водки и банку соленья! Нажрусь сейчас до полного забвения!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
16.10.2024 в 04:54
За это надо обязательно выпить! Мой прадед был из тех краёв. Жена, тащи графин водки и банку соленья! Нажрусь сейчас до полного забвения!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости