Рекордсмен сборной Мексики по числу матчей завершил карьеру в национальной команде
Сложно представить эту сборную без этого игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 15 на 16 октября сборная Мексики уверенно переиграла США со счётом 2:0 в рамках спарринга.
Этот матч стал прощальным для полузащитника Андреса Гуардадо в составе "трёхцветных".
Отметим, что Гуардадо являлся капитаном и рекордсменом Мексики по числу сыгранных игр. За свою национальную команду 38-летний футболист провёл 182 поединка, в которых отличился 28 голами и 31 результативной передачей.
Thank you, Principito ???????? @AGuardado18 ❤️ pic.twitter.com/E6M8dk15PW— Mexican National Team (@miseleccionmxEN) October 16, 2024
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Источник:Mexico
Опубликовал: Александр Бураков
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