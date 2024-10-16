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Рекордсмен сборной Мексики по числу матчей завершил карьеру в национальной команде

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Сложно представить эту сборную без этого игрока

Рекордсмен сборной Мексики по числу матчей завершил карьеру в национальной команде

Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь с 15 на 16 октября сборная Мексики уверенно переиграла США со счётом 2:0 в рамках спарринга.

Этот матч стал прощальным для полузащитника Андреса Гуардадо в составе "трёхцветных".

Отметим, что Гуардадо являлся капитаном и рекордсменом Мексики по числу сыгранных игр. За свою национальную команду 38-летний футболист провёл 182 поединка, в которых отличился 28 голами и 31 результативной передачей.

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Андрес Гуардадо Мексика США
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Источник:
Mexico
Опубликовал: Александр Бураков
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