Рекордсмен сборной Мексики по числу матчей завершил карьеру в национальной команде

В ночь с 15 на 16 октября сборная Мексики уверенно переиграла США со счётом 2:0 в рамках спарринга.

Этот матч стал прощальным для полузащитника Андреса Гуардадо в составе "трёхцветных".

Отметим, что Гуардадо являлся капитаном и рекордсменом Мексики по числу сыгранных игр. За свою национальную команду 38-летний футболист провёл 182 поединка, в которых отличился 28 голами и 31 результативной передачей.