Новый опыт для победителя ЛЧ. Тухель официально возглавил сборную Англии

Федерация футбола Англии объявила о назначении Томаса Тухеля на должность главного тренера сборной Англии.

К своим обязанностям немецкий специалист приступит с 1 января 2025 года. Соглашение рассчитано до июля 2026 года.

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До конца года командой будет по-прежнему руководить исполняющий обязанности главного тренера Ли Карсли.

Таким образом, Тухель станет третьим в истории небританским тренером национальной футбольной сборной после Свен-Горана Эрикссона (Швеция) и Фабио Капелло (Италия). До этого он работал с "Баварией", "Челси" (с которым взял Лигу чемпионов), ПСЖ, "Боруссией" Дортмунд, "Майнцом" и "Аугсбургом".