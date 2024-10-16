На шаг ближе к Роналду. Месси поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров сборных
До Криштиану 21 гол
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан национальной команды Аргентины Лионель Месси оформил хет-трик в матче квалификации против Боливии (6:0).
После этой игры 37-летний нападающий поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборных.
На данный момент на счету Месси 112 голов в составе Аргентины. По этому показателю Лионель обошел иранца Али Даеи (110). Возглавляет список со 133 забитыми мячами форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.
Lionel Messi surpassed Iranian football legend Ali Daei to become the second highest-ever international goalscorer.— Hatam Shiralizadeh (@HatamDaddy) October 16, 2024
????????Cristiano Ronaldo - 133 Goals
????????Lionel Messi - 112 Goals
????????Ali Daei - 109 Goals pic.twitter.com/61JK0AWk6Q
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