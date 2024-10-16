На шаг ближе к Роналду. Месси поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров сборных

Капитан национальной команды Аргентины Лионель Месси оформил хет-трик в матче квалификации против Боливии (6:0).

После этой игры 37-летний нападающий поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборных.

На данный момент на счету Месси 112 голов в составе Аргентины. По этому показателю Лионель обошел иранца Али Даеи (110). Возглавляет список со 133 забитыми мячами форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.