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"Ты испортил футбол". Лука Тони рассмешил Гвардиолу до слез

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Тони выложил видео в соцсети

"Ты испортил футбол". Лука Тони рассмешил Гвардиолу до слез

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший нападающий сборной Италии Лука Тони опубликовал забавное видео с недавнего ужина с Роберто Баджо и Пепом Гвардиолой, где он рассмешил до слез наставника "Манчестер Сити".

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"Пеп, ты испортил футбол с фальшивой девяткой", — сказал Тони, заставив тренера "Манчестер Сити" смеяться. "Я не мог найти себе команду в течение четырех лет. Серьезно! Тебе вообще нравятся классические центрфорварды?"

Пеп остроумно ответил на итальянском: "У меня есть, Эрлинг Холанд. С этим форвардом мы выиграли требл, но форварды должны быть хорошими! Понятно?"

47-летний Тони выигрывал чемпионат мира 2006 года со сборной Италии. Вместе с Гвардиолой и Баджо он выступал за «Брешию» в начале нулевых, забив 16 голов в 50 играх за итальянский клуб.

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Источник:
Italian Football TV
Опубликовал: Андрей Журба
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