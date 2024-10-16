"Ты испортил футбол". Лука Тони рассмешил Гвардиолу до слез
Тони выложил видео в соцсети
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий сборной Италии Лука Тони опубликовал забавное видео с недавнего ужина с Роберто Баджо и Пепом Гвардиолой, где он рассмешил до слез наставника "Манчестер Сити".
???? Luca Toni tells Guardiola he ruined football with the false 9— Italian Football TV (@IFTVofficial) October 16, 2024
“I couldn’t find a team for 4 years because of you” pic.twitter.com/TcA3PSbi4X
"Пеп, ты испортил футбол с фальшивой девяткой", — сказал Тони, заставив тренера "Манчестер Сити" смеяться. "Я не мог найти себе команду в течение четырех лет. Серьезно! Тебе вообще нравятся классические центрфорварды?"
Пеп остроумно ответил на итальянском: "У меня есть, Эрлинг Холанд. С этим форвардом мы выиграли требл, но форварды должны быть хорошими! Понятно?"
47-летний Тони выигрывал чемпионат мира 2006 года со сборной Италии. Вместе с Гвардиолой и Баджо он выступал за «Брешию» в начале нулевых, забив 16 голов в 50 играх за итальянский клуб.
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