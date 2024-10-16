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Рафаэль Варан: В футболе стало значительно меньше креативности

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Варан критикует современный футбол

Рафаэль Варан: В футболе стало значительно меньше креативности

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший центральный защитник "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан отметил, что в современном футболе стало меньше креативности и индивидуального мастерства.

"В футболе стало значительно меньше креативности, меньше гениев на поле. Все роботизированное. Есть игровые схемы, через которые трудно сломать командный блок. Стало значительно меньше свободы.

Карло Анчелотти позволяет много свободы, но новое поколение тренеров - меньше. Футбол должен оставаться игрой ошибок, но он все меньше является таковым", - сказал Варан.

Напомним, что чемпион мира-2018 и четырехкратный победитель Лиги чемпионов в составе "Реала" Рафаэль Варан объявил о завершении своей карьеры 25 сентября.

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Рафаэль Варан Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед
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Источник:
L'Équipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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