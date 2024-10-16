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Клуб Роналду представил третью форму на сезон 2024/25

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Новая форма

Клуб Роналду представил третью форму на сезон 2024/25

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Саудовский "Аль-Наср" презентовал комплект третьей формы на сезон 2024/25.

Комплект, созданный в сотрудничестве с Adidas, выполнен в белом цвете с золотыми вставками.

"Аль-Наср" сейчас занимает третье место в турнирной таблице Про-лиги Саудовской Аравии, имея 14 очков.

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