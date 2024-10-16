Клуб Роналду представил третью форму на сезон 2024/25
Новая форма
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Саудовский "Аль-Наср" презентовал комплект третьей формы на сезон 2024/25.
Комплект, созданный в сотрудничестве с Adidas, выполнен в белом цвете с золотыми вставками.
"Аль-Наср" сейчас занимает третье место в турнирной таблице Про-лиги Саудовской Аравии, имея 14 очков.
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