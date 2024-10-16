"Мы всегда будем рядом друг с другом", - бывший ассистент Клоппа – о переходе Юргена в Red Bull

Бывший ассистент Юргена Клоппа Пеп Лейндерс доволен переходом немецкого специалиста в империю Red Bull. В интервью The Guardian, Лейндерс позитивно отреагировал на это событие.

Я очень рад за Red Bull, что они смогли подписать Юргена, он — икона тренера. Он придаст клубам очень сильную идентичность с точки зрения стиля игры, лидерства и человечности, - сказал Лейндерс.

Также тренер считает, что его отношения с Клоппом практически не изменятся. Лейндерс уверен, что всегда может связаться с Клоппом, когда нужно.

Мы всегда будем рядом друг с другом: он всегда будет рядом, чтобы протянуть мне руку помощи и дать совет. Он тот, кто знает меня изнутри и снаружи: он точно знает, что происходит и что я чувствую. Столько опыта и знаний. Если он мне понадобится, я всегда могу ему позвонить, - сказал тренер австрийской команды.

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Пеп Лейндерс работал ассистентом тренера в "Ливерпуле" дважды: с 2015 – январь 2018 года и с июня 2018 – июнь 2024 года. Сначала он помогал Брендану Роджерсу, а с октября 2015 года - Юргену Клоппу.

После ухода Клоппа из "Ливерпуля" и всей его команды, голландский специалист стал тренером австрийского "РБ Зальцбург" и вывел клуб в группу Лиги Чемпионов, выбив в плей-офф киевское "Динамо".