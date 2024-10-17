Назначение Тухеля, феерия Месси и восстановление Довбика. Главные новости за 16 октября

Аргентина прервала серию неудач разгромом Боливии (6:0). Главным героем встречи стал Лионель Месси, на счету которого хет-трик и два ассиста. Таким образом "альбиселесте" сохранили лидерство в южноамериканском отборе, опережая Колумбию на 3 пункта.
Бразилия в тот же день немного скромнее разобралась с командой Перу (4:0). Половину безответных голов "селесао" на свой счет записал вингер "Барселоны" Рафинья. Что касается бразильцев, то они теперь делят третью строчку с Уругваем, в 6 пунктах от Аргентины.
Максим Гоналон объявил о завершении игровой карьеры. Экс-полузащитник сборной Франции так и не нашел себе новый клуб после того, как летом покинул "Клермон". Логичный шаг после этого – завершение карьеры в 35.