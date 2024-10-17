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Назначение Тухеля, феерия Месси и восстановление Довбика. Главные новости за 16 октября

Общие новости
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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 16 октября

Назначение Тухеля, феерия Месси и восстановление Довбика. Главные новости за 16 октября

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 16 октября.

Тухель возглавит Англию

Томас Тухель возглавит сборную Англии. Экс-тренер "Челси" вступит в должность в январе, контракт рассчитан на полтора года. Тухель станет всего третьим небританским менеджером в истории "трех львов"".

Восстановление Довбика

Повреждение Артема Довбика оказалось несерьезным. Ожидается, что украинец успеет восстановиться к матчу "Ромы" против "Интера" в воскресенье. Напомним, Довбик играл против Чехии с воспаленным коленом.

Феерия Месси

Аргентина прервала серию неудач разгромом Боливии (6:0). Главным героем встречи стал Лионель Месси, на счету которого хет-трик и два ассиста. Таким образом "альбиселесте" сохранили лидерство в южноамериканском отборе, опережая Колумбию на 3 пункта.

Бразилия снова в форме

Бразилия в тот же день немного скромнее разобралась с командой Перу (4:0). Половину безответных голов "селесао" на свой счет записал вингер "Барселоны" Рафинья. Что касается бразильцев, то они теперь делят третью строчку с Уругваем, в 6 пунктах от Аргентины.

Гоналон наигрался

Максим Гоналон объявил о завершении игровой карьеры. Экс-полузащитник сборной Франции так и не нашел себе новый клуб после того, как летом покинул "Клермон". Логичный шаг после этого – завершение карьеры в 35.

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