Погба: Наши отношения с Моуринью были как у парня и девушки
Интересные подробности
Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба рассказал об отношениях с тренером Жозе Моуринью во времена сотрудничества в "Манчестер Юнайтед".
"Наши отношения были как у парня и девушки, мы постоянно расставались и мирились.
Все начиналось отлично, он был одной из причин, по которой я вернулся в Манчестер. Я поговорил с ним, и он убедил меня вернуться.
Не знаю, почему это превратилось в кошмар, и мы поссорились. Но я не начинал этот конфликт.
Мы не соглашались друг с другом, как это иногда случается с тренерами и игроками. Но я испытываю к нему большое уважение.
Если я увижу его завтра, это будут крепкие объятия. Но однажды нам придется сесть вместе и обсудить это", - Погба Daily Mail.
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