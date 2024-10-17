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Погба: Наши отношения с Моуринью были как у парня и девушки

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Погба: Наши отношения с Моуринью были как у парня и девушки

Новина українською

Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба рассказал об отношениях с тренером Жозе Моуринью во времена сотрудничества в "Манчестер Юнайтед".

"Наши отношения были как у парня и девушки, мы постоянно расставались и мирились.

Все начиналось отлично, он был одной из причин, по которой я вернулся в Манчестер. Я поговорил с ним, и он убедил меня вернуться.

Не знаю, почему это превратилось в кошмар, и мы поссорились. Но я не начинал этот конфликт.

Мы не соглашались друг с другом, как это иногда случается с тренерами и игроками. Но я испытываю к нему большое уважение.

Если я увижу его завтра, это будут крепкие объятия. Но однажды нам придется сесть вместе и обсудить это", - Погба Daily Mail.

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Поль Погба Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Бураков
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