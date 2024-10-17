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Экс-защитник Ромы и Наполи продолжит карьеру в аматорском клубе

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Возвращение на родину

Экс-защитник Ромы и Наполи продолжит карьеру в аматорском клубе

Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник Костас Манолас перешел в греческий "Паннаксиакос" - любительский клуб из своего родного города.

Срок соглашения между сторонами неизвестен. К новой команде 33-летний футболист присоединился на правах свободного агента.

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В течение карьеры Манолас выступал за "Рому", "Наполи", "Салернитану", "Шарджу", "Олимпиакос", АЕК и "Трасивулос".

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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