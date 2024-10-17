"Только он его должен выиграть", - Неймар назвал главного претендента на Золотой мяч.
Бразилец не сомневается в своём выборе
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Футболист сборной Бразилии Неймар назвал главного претендента на "Золотой мяч". По его мнению должен взять награду игрок "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор.
У нас с ним замечательные отношения. Я обожаю Вини. Он самый лучший футбольный друг из всех. У него был шикарный сезон, он играл много. Я определённо буду поддерживать его в битве за "Золотой мяч". Не думаю, что есть достойные претенденты кроме него, - сказал Неймар.
Neymar thinks only Vinicius Junior should win the Ballon d'Or ???? pic.twitter.com/h9f8oC7i74— GOAL (@goal) October 17, 2024
Церемония вручения Золотого мяча состоится в Париже 28 октября в 21:00.
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