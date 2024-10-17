  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

"Только он его должен выиграть", - Неймар назвал главного претендента на Золотой мяч.

Общие новости

Бразилец не сомневается в своём выборе

"Только он его должен выиграть", - Неймар назвал главного претендента на Золотой мяч.

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Футболист сборной Бразилии Неймар назвал главного претендента на "Золотой мяч". По его мнению должен взять награду игрок "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор.

У нас с ним замечательные отношения. Я обожаю Вини. Он самый лучший футбольный друг из всех. У него был шикарный сезон, он играл много. Я определённо буду поддерживать его в битве за "Золотой мяч". Не думаю, что есть достойные претенденты кроме него, - сказал Неймар.

Церемония вручения Золотого мяча состоится в Париже 28 октября в 21:00.

По теме
yellow-arrow
Экс-защитник Ромы и Наполи продолжит карьеру в аматорском клубе
yellow-arrow
Варан: Я не должен был играть против Украины. В тот день я рисковал своей карьерой
yellow-arrow
Погба: Наши отношения с Моуринью были как у парня и девушки
Золотой мяч Винисиус Жуниор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
X
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости