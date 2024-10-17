Сборная Саудовской Аравии может остаться без главного тренера
Руководство не устраивают результаты команды
Фото: Football Italia
Роберто Манчини, тренер сборной Саудовской Аравии, может покинуть свой пост.
Как сообщает La Repubblica, руководство аравийской футбольной федерации разочаровано результатами команды под руководством Манчини.
Напомним, что на Кубке Азии саудовцы вылетели уже на стадии 1/8 финала, уступив сборной Южной Кореи. Еще более тревожной является ситуация в квалификации на чемпионат мира. Сборная Саудовской Аравии занимает лишь третье место в своей группе, уступая Австралии и Японии.
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Источник:La Repubblica
Опубликовал: Екатерина Власова
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