Сборная Саудовской Аравии может остаться без главного тренера

Роберто Манчини, тренер сборной Саудовской Аравии, может покинуть свой пост.

Как сообщает La Repubblica, руководство аравийской футбольной федерации разочаровано результатами команды под руководством Манчини.

Напомним, что на Кубке Азии саудовцы вылетели уже на стадии 1/8 финала, уступив сборной Южной Кореи. Еще более тревожной является ситуация в квалификации на чемпионат мира. Сборная Саудовской Аравии занимает лишь третье место в своей группе, уступая Австралии и Японии.