Forbes опубликовал ТОП-10 высокооплачиваемых футбольных игроков
Разница между зарплатами первого и второго места отличается вдвое
Getty Images/Global Images Ukraine
Журнал Forbes составил рейтинг из 10 высокооплачиваемых футболистов. В ТОП-4 три места занимают футболисты из Саудовской Аравии. Лишь зарплата Садио Мане из "Аль-Насра" ниже ТОП-5.
Лионель Месси – единственный представитель MLS в рейтинге и один из трёх игроков в клубе, у которого высокая зарплата.
Полный рейтинг выглядит так:
- Криштиану Роналду ("Аль-Наср") – 285 млн долларов
- Лионель Месси ("Интер Майами") – 135 млн долларов
- Неймар ("Аль-Хиляль") – 110 млн долларов
- Карим Бензема ("Аль-Иттихад") – 104 млн долларов
- Килиан Мбаппе ("Реал Мадрид") – 90 млн долларов
- Эрлинг Холланд ("Манчестер Сити") – 60 млн долларов
- Винисиус Жуниор (Реал Мадрид") – 55 млн долларов
- Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 53 млн долларов
- Садио Мане ("Аль-Наср") – 52 млн долларов
- Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") – 35 млн долларов.
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Разница между зарплатами Роналду и Месси различается почти в 2 раза. К тому же, Роналду заработал почти 65 млн долларов на рекламе.
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Источник:VoetbalPrimeur
Опубликовал: Владислав Прийменко
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hoy (Київ)
17.10.2024 в 19:14
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