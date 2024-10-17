Forbes опубликовал ТОП-10 высокооплачиваемых футбольных игроков

Журнал Forbes составил рейтинг из 10 высокооплачиваемых футболистов. В ТОП-4 три места занимают футболисты из Саудовской Аравии. Лишь зарплата Садио Мане из "Аль-Насра" ниже ТОП-5.

Лионель Месси – единственный представитель MLS в рейтинге и один из трёх игроков в клубе, у которого высокая зарплата.

Полный рейтинг выглядит так:

Криштиану Роналду ("Аль-Наср") – 285 млн долларов Лионель Месси ("Интер Майами") – 135 млн долларов Неймар ("Аль-Хиляль") – 110 млн долларов Карим Бензема ("Аль-Иттихад") – 104 млн долларов Килиан Мбаппе ("Реал Мадрид") – 90 млн долларов Эрлинг Холланд ("Манчестер Сити") – 60 млн долларов Винисиус Жуниор (Реал Мадрид") – 55 млн долларов Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 53 млн долларов Садио Мане ("Аль-Наср") – 52 млн долларов Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") – 35 млн долларов.

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Разница между зарплатами Роналду и Месси различается почти в 2 раза. К тому же, Роналду заработал почти 65 млн долларов на рекламе.