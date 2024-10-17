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Forbes опубликовал ТОП-10 высокооплачиваемых футбольных игроков

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Обновлено

Разница между зарплатами первого и второго места отличается вдвое

Forbes опубликовал ТОП-10 высокооплачиваемых футбольных игроков

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Журнал Forbes составил рейтинг из 10 высокооплачиваемых футболистов. В ТОП-4 три места занимают футболисты из Саудовской Аравии. Лишь зарплата Садио Мане из "Аль-Насра" ниже ТОП-5.

Лионель Месси – единственный представитель MLS в рейтинге и один из трёх игроков в клубе, у которого высокая зарплата.

Полный рейтинг выглядит так:

  1. Криштиану Роналду ("Аль-Наср") – 285 млн долларов
  2. Лионель Месси ("Интер Майами") – 135 млн долларов
  3. Неймар ("Аль-Хиляль") – 110 млн долларов
  4. Карим Бензема ("Аль-Иттихад") – 104 млн долларов
  5. Килиан Мбаппе ("Реал Мадрид") – 90 млн долларов
  6. Эрлинг Холланд ("Манчестер Сити") – 60 млн долларов
  7. Винисиус Жуниор (Реал Мадрид") – 55 млн долларов
  8. Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 53 млн долларов
  9. Садио Мане ("Аль-Наср") – 52 млн долларов
  10. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") – 35 млн долларов.
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Разница между зарплатами Роналду и Месси различается почти в 2 раза. К тому же, Роналду заработал почти 65 млн долларов на рекламе.

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Лионель Месси Криштиану Роналду Карим Бензема Неймар Мохамед Салах Садио Мане Кевин Де Брюйне Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд
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Источник:
VoetbalPrimeur
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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hoy (Київ)
17.10.2024 в 19:14
Который пишет Идиот не адекват,не почти в 2 раза,а больше чем в 2 раза зарплата математик дятел в школу идите работнички писаки.
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Комментарии 1
hoy (Київ)
17.10.2024 в 19:14
Который пишет Идиот не адекват,не почти в 2 раза,а больше чем в 2 раза зарплата математик дятел в школу идите работнички писаки.
Ответить
0
0

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