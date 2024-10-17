  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Появился рейтинг ТОП-10 молодых игроков, которые больше всего сыграли в лигах в текущем сезоне

Общие новости
Обновлено

TransferMarkt посчитал количество минут, которые получили молодые игроки

Появился рейтинг ТОП-10 молодых игроков, которые больше всего сыграли в лигах в текущем сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Портал TransferMarkt выложил рейтинг молодых игроков, которые получили большое количество минут в национальных чемпионатах.

На первых двух местах оказались игроки "Барселоны" Ямаль и Кубарси. Ямаль - самый дорогой испанский игрок в истории портала сыграл больше всех минут. Он суммарно провёл на поле более 12 часов. Кубарси – молодой защитник, в котором видят талантливого игрока.

Молодой испанский центральный защитник уже зарекомендовал себя как игрок основного состава в возрасте всего 17 лет и считается талантом нового поколения, - заметили в TransferMarkt.

В рейтинге два представителя французской Лиги 1. На третьем месте в рейтинге французский вратарь Гийом Ресте. 19-летний игрок считается следующим "вратарём номер 1" во Франции. Он провёл 630 минут за "Тулузу". На 7 месте центральный полузащитник "Сент-Этьена" Матис Амугу, сыгравший 542 минуты.

Клубы Ла Лиги сыграли на две игры больше, чем команды Лиги 1, что повлияло на этот список, поскольку Ресте в этом сезоне провёл на поле каждую минуту, - написали в TransferMarkt.

Также в рейтинге два игрока из АПЛ - Джек Хиншелвуд "Брайтон" и Мэйну из "Манчестер Юнайтед. Они расположились на четвёртом и шестом местах.

Полный рейтинг:

Появился рейтинг ТОП-10 молодых игроков, которые больше всего сыграли в лигах в текущем сезоне - изображение 1

Ранее мы писали, что "Барселона" подтвердила информацию о повреждении Ламина Ямаля. Игрок вернулся в клуб раньше

По теме
yellow-arrow
Месси - о своей карьере: Я могу сказать, что осуществил все свои мечты
yellow-arrow
Стали известны имена 25-ти финалистов престижной награды Golden Boy
yellow-arrow
Forbes опубликовал ТОП-10 высокооплачиваемых футбольных игроков
Ламин Ямаль Пау Кубарси
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TransferMarkt
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости