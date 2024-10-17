Появился рейтинг ТОП-10 молодых игроков, которые больше всего сыграли в лигах в текущем сезоне

Портал TransferMarkt выложил рейтинг молодых игроков, которые получили большое количество минут в национальных чемпионатах.

На первых двух местах оказались игроки "Барселоны" Ямаль и Кубарси. Ямаль - самый дорогой испанский игрок в истории портала сыграл больше всех минут. Он суммарно провёл на поле более 12 часов. Кубарси – молодой защитник, в котором видят талантливого игрока.

Молодой испанский центральный защитник уже зарекомендовал себя как игрок основного состава в возрасте всего 17 лет и считается талантом нового поколения, - заметили в TransferMarkt.

В рейтинге два представителя французской Лиги 1. На третьем месте в рейтинге французский вратарь Гийом Ресте. 19-летний игрок считается следующим "вратарём номер 1" во Франции. Он провёл 630 минут за "Тулузу". На 7 месте центральный полузащитник "Сент-Этьена" Матис Амугу, сыгравший 542 минуты.

Клубы Ла Лиги сыграли на две игры больше, чем команды Лиги 1, что повлияло на этот список, поскольку Ресте в этом сезоне провёл на поле каждую минуту, - написали в TransferMarkt.

Также в рейтинге два игрока из АПЛ - Джек Хиншелвуд "Брайтон" и Мэйну из "Манчестер Юнайтед. Они расположились на четвёртом и шестом местах.

Полный рейтинг:

Ранее мы писали, что "Барселона" подтвердила информацию о повреждении Ламина Ямаля. Игрок вернулся в клуб раньше