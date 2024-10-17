Стали известны имена 25-ти финалистов престижной награды Golden Boy
Кто получит награду?
Сегодня, 17 октября, стали известны имена 25-ти финалистов престижной награды "Golden Boy", которую получит лучший молодой футболист Европы до 21 года.
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Полный список номинантов на трофей "Golden Boy":
- Ламин Ямал ("Барселона");
- Жуан Невес ("ПСЖ");
- Уоррен Заир-Эмери ("ПСЖ");
- Алехандро Гарначо ("Манчестер Юнайтед");
- Пау Кубарси ("Барселона");
- Савио ("Манчестер Сити");
- Рико Льюис ("Манчестер Сити");
- Александар Павлович ("Бавария");
- Кобби Майну ("Манчестер Юнайтед");
- Джоррел Гато ("Аякс");
- Лени Йоро ("Манчестер Юнайтед");
- Джейми Байно-Гиттенс ("Боруссия Дортмунд");
- Кенан Йилдиз ("Ювентус");
- Кристиан Москера ("Валенсия");
- Адам Уортон ("Кристал Пэлас");
- Арда Гюлер ("Реал Мадрид");
- Матис Тель ("Бавария");
- Дезире Дуэ ("ПСЖ");
- Оскар Глух ("РБ Зальцбург");
- Саму Омородион ("Порту");
- Уилсон Одобер ("Тоттенхэм");
- Эндрик ("Реал Мадрид");
- Самуэль Мбангула ("Ювентус");
- Андреас Шельдеруп ("Бенфика");
- Элисс Бен Сегир ("Монако").
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