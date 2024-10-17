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Стали известны имена 25-ти финалистов престижной награды Golden Boy

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Кто получит награду?

Стали известны имена 25-ти финалистов престижной награды Golden Boy

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 17 октября, стали известны имена 25-ти финалистов престижной награды "Golden Boy", которую получит лучший молодой футболист Европы до 21 года.

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Полный список номинантов на трофей "Golden Boy":

  • Ламин Ямал ("Барселона");
  • Жуан Невес ("ПСЖ");
  • Уоррен Заир-Эмери ("ПСЖ");
  • Алехандро Гарначо ("Манчестер Юнайтед");
  • Пау Кубарси ("Барселона");
  • Савио ("Манчестер Сити");
  • Рико Льюис ("Манчестер Сити");
  • Александар Павлович ("Бавария");
  • Кобби Майну ("Манчестер Юнайтед");
  • Джоррел Гато ("Аякс");
  • Лени Йоро ("Манчестер Юнайтед");
  • Джейми Байно-Гиттенс ("Боруссия Дортмунд");
  • Кенан Йилдиз ("Ювентус");
  • Кристиан Москера ("Валенсия");
  • Адам Уортон ("Кристал Пэлас");
  • Арда Гюлер ("Реал Мадрид");
  • Матис Тель ("Бавария");
  • Дезире Дуэ ("ПСЖ");
  • Оскар Глух ("РБ Зальцбург");
  • Саму Омородион ("Порту");
  • Уилсон Одобер ("Тоттенхэм");
  • Эндрик ("Реал Мадрид");
  • Самуэль Мбангула ("Ювентус");
  • Андреас Шельдеруп ("Бенфика");
  • Элисс Бен Сегир ("Монако").
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