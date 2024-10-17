Месси - о своей карьере: Я могу сказать, что осуществил все свои мечты

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси в интервью изданию Marca высказался о своей карьере.

"Что мне осталось в футболе? Слава Богу, я могу сказать, что осуществил все свои мечты. Одна из них была выиграть чемпионат мира.

Я выиграл все для клуба своей жизни - "Барселоны", я также выиграл титулы в "ПСЖ". Я не могу просить о чем-то большем", - сказал игрок.