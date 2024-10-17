Месси - о своей карьере: Я могу сказать, что осуществил все свои мечты
Аргентинец поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси в интервью изданию Marca высказался о своей карьере.
"Что мне осталось в футболе? Слава Богу, я могу сказать, что осуществил все свои мечты. Одна из них была выиграть чемпионат мира.
Я выиграл все для клуба своей жизни - "Барселоны", я также выиграл титулы в "ПСЖ". Я не могу просить о чем-то большем", - сказал игрок.
Месси в 2023 году присоединился к "Интер Майами" из "ПСЖ" как свободный агент. Правый вингер в текущем сезоне сыграл 18 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 10 ассистов.
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