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Месси - о своей карьере: Я могу сказать, что осуществил все свои мечты

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Аргентинец поделился своими мыслями

Месси - о своей карьере: Я могу сказать, что осуществил все свои мечты

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси в интервью изданию Marca высказался о своей карьере.

"Что мне осталось в футболе? Слава Богу, я могу сказать, что осуществил все свои мечты. Одна из них была выиграть чемпионат мира.

Я выиграл все для клуба своей жизни - "Барселоны", я также выиграл титулы в "ПСЖ". Я не могу просить о чем-то большем", - сказал игрок.

Месси в 2023 году присоединился к "Интер Майами" из "ПСЖ" как свободный агент. Правый вингер в текущем сезоне сыграл 18 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 10 ассистов.

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