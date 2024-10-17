Месси - о своем будущем: Конец близок

Правый вингер "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своем будущем.

"Конец близок, и я наслаждаюсь и ценю каждое мгновение. Аргентина и "Барселона" - мой дом. Сегодня я также нахожусь в месте, где чувствую себя очень счастливым, это новый этап в моей жизни", - сказал Месси.