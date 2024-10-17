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Месси - о своем будущем: Конец близок

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Легендарный игрок рассказал о своей карьере

Месси - о своем будущем: Конец близок

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Правый вингер "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своем будущем.

"Конец близок, и я наслаждаюсь и ценю каждое мгновение. Аргентина и "Барселона" - мой дом. Сегодня я также нахожусь в месте, где чувствую себя очень счастливым, это новый этап в моей жизни", - сказал Месси.

Добавим, что Лионель в 2023 году присоединился к "Интер Майами" из "ПСЖ" как свободный агент.

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Лионель Месси Аргентина Барселона Пари Сен-Жермен Интер Майами
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Комментарии
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Kondor (Веселе)
18.10.2024 в 00:03
Це тільки від великого ума можна було написати такий заголовок.
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
18.10.2024 в 00:03
Це тільки від великого ума можна було написати такий заголовок.
Ответить
0
0

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