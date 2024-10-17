Месси - о своем будущем: Конец близок
Легендарный игрок рассказал о своей карьере
Getty Images/Global Images Ukraine
Правый вингер "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своем будущем.
"Конец близок, и я наслаждаюсь и ценю каждое мгновение. Аргентина и "Барселона" - мой дом. Сегодня я также нахожусь в месте, где чувствую себя очень счастливым, это новый этап в моей жизни", - сказал Месси.
Добавим, что Лионель в 2023 году присоединился к "Интер Майами" из "ПСЖ" как свободный агент.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kondor (Веселе)
18.10.2024 в 00:03
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Залужный: Выйти из нынешнего состояния затяжной войны почти невозможно
- Известный украинский вратарь завершил карьеру и стал тренером
- Барселона нацелилась на четырех игроков, которые летом станут свободными агентами
- Фиаско молодежек, возвращение Сикана, Англия определилась с тренером. Главные новости за 15 октября
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1