Довбик уже тренируется, Украина получит новую форму в следующем году, а Лига 1 сменила трофей. Главные новости за 17 октября

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик вчера провел свою первую тренировку с римской командой после возвращения из национальной сборной. Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба римлян. И после вчерашней тренировки информация от различных итальянских СМИ относительно здоровья украинца прямо противоположная.

Так, как пишет RomaPress, Артем сегодня вечером провел полноценную тренировку с "волками" и его шансы сыграть в матче с "Интером", который состоится в воскресенье, оцениваются как очень высокие. А вот Pazzi Di Fanta пишет, что украинец сегодня провел неполную тренировку, потому что его все еще беспокоит боль в колене.

Испанский журналист Арнау Мадриа в комментарии украинским СМИ рассказал, когда вернется на поле травмированный вингер каталонской "Жироны" Виктор Цыганков. Напомним, что у украинского вингера диагностирована травма сухожилия двуглавой мышцы бедра левой ноги.

"Он может вернуться на матч с "Хетафе", если все пойдет хорошо. Иначе Виктор точно сыграет с "Эспаньолом". Выездной матч 13-го тура Ла Лиги с "Хетафе" "Жирона" проведет 9 ноября. Следующая игра против "Эспаньола" должна состояться 24 ноября - после очередной паузы на матчи национальных сборных.

Вчера стали известны имена 25-ти финалистов престижной награды "Golden Boy", которую получит лучший молодой футболист Европы до 21 года. Безоговорочным фаворитом на эту награду считается вингер "Барселоны" Ламин Ямал, но у него есть немало конкурентов, в том числе и другие игроки каталонского клуба. С полным списком претендентов вы можете ознакомиться по ссылке.

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе может получить тюремный срок. Об этом сообщает Le Parisien. Как ранее стало известно, 25-летнего француза обвиняют в сексуальном насилии, якобы совершенном в отеле в центре шведского Стокгольма.

Если факт преступления Мбаппе будет доказан, то Уголовный кодекс Швеции предусматривает наказание в виде 6 лет лишения свободы, которое может увеличиться до 10 лет в случае "отягчающих обстоятельств" или быть сокращено до 3 лет в соответствии с законом. Сейчас шведская полиция ведет расследование этого дела.

Генеральный директор УАФ Маркетинг Артемий Рябов рассказал, когда национальная сборная Украины получит эксклюзивную форму от компании adidas. "До начала квалификации - точно нет. Сборная Украины получит эксклюзивную форму от adidas осенью 2025 года. Для того, чтобы переодеть все национальные команды, нужно 20 тысяч единиц одежды. Так быстро они не смогут это сделать. У партнеров adidas есть возможность лимитированным командам предоставить опцию создать уникальный дизайн. Чтобы была своя айдентика, отсылки к различным символам, истории и эксклюзивная стилистика", - заявил Артемий.

Лига 1 официально представила новый трофей и медали победителей сезона 2024/25. Новый трофей, разработанный художником Матиасом Киссом в сотрудничестве с французской компанией Maison Christofle, заменил легендарный "Hexagoal", который использовался с сезона 2006/07. Эти изменения являются частью масштабной реформы, направленной на повышение престижа французского футбола на международной арене. Фото того, как выглядят кубок и медали, по ссылке.