  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Месси получил приз самого титулованного футболиста в истории

Общие новости
Обновлено

Церемония проходила во Флориде

Месси получил приз самого титулованного футболиста в истории

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Аргентины и "Интер Майами" Лионель Месси получил награду как футболист с наибольшим числом трофеев в истории футбола.

В четверг, 17 октября, издание Marca вручило 37-летнему футболисту специальный приз, отметив его достижения в течение карьеры. Награду Лионель получил из рук директора Marca Хуана Игнасио Гальярдо и совладельца "Интер Майами" Хорхе Маса.

За время своих выступлений за "Барселону", "ПСЖ", "Интер Майами" и национальную команду Аргентины Месси завоевал 46 командных наград, а также 56 индивидуальных.

По теме
yellow-arrow
Довбик уже тренируется, Украина получит новую форму в следующем году, а Лига 1 сменила трофей. Главные новости за 17 октября
yellow-arrow
Месси - о своем будущем: Конец близок
yellow-arrow
Месси - о своей карьере: Я могу сказать, что осуществил все свои мечты
Лионель Месси Интер Майами Marca
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.10.2024 в 10:10
Что-то клетка психбольницы с маргариновыми аленями не вибрирует от такой прекрасной новости... Что ж, подождем...
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.10.2024 в 10:10
Что-то клетка психбольницы с маргариновыми аленями не вибрирует от такой прекрасной новости... Что ж, подождем...
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости