Месси получил приз самого титулованного футболиста в истории

Нападающий сборной Аргентины и "Интер Майами" Лионель Месси получил награду как футболист с наибольшим числом трофеев в истории футбола.

В четверг, 17 октября, издание Marca вручило 37-летнему футболисту специальный приз, отметив его достижения в течение карьеры. Награду Лионель получил из рук директора Marca Хуана Игнасио Гальярдо и совладельца "Интер Майами" Хорхе Маса.

За время своих выступлений за "Барселону", "ПСЖ", "Интер Майами" и национальную команду Аргентины Месси завоевал 46 командных наград, а также 56 индивидуальных.