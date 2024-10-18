Месси получил приз самого титулованного футболиста в истории
Церемония проходила во Флориде
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Аргентины и "Интер Майами" Лионель Месси получил награду как футболист с наибольшим числом трофеев в истории футбола.
В четверг, 17 октября, издание Marca вручило 37-летнему футболисту специальный приз, отметив его достижения в течение карьеры. Награду Лионель получил из рук директора Marca Хуана Игнасио Гальярдо и совладельца "Интер Майами" Хорхе Маса.
За время своих выступлений за "Барселону", "ПСЖ", "Интер Майами" и национальную команду Аргентины Месси завоевал 46 командных наград, а также 56 индивидуальных.
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