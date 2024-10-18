Дани Алвес выложил первое фото после выхода из тюрьмы
Страничка оживилась
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бывший бразильский футболист Дани Алвес опубликовал свою первую фотографию в социальной сети Instagram после выхода из тюрьмы.
На фото 41-летний экс-латераль появился в футболке с надписью "Наступают хорошие времена".
Напомним, Алвес провел 14 месяцев в тюрьме в Барселоне за сексуальное насилие в отношении девушки в ночном клубе. В конце марта 2024 года Дани заплатил залог в миллион евро и впоследствии вышел на волю.
Алвес наиболее известен своими выступлениями за "Барселону", "Пари Сен-Жермен", "Ювентус" и "Севилью". На счету бразильца 43 завоеванных трофея.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Instagram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Вarcelinius
18.10.2024 в 15:52
Ответить
0
2
Популярное сейчас
- Одноклубник Яремчука в Олимпиакосе хочет играть за сборную Украины
- Килиан, какой к черту Стокгольм?! Мбаппе приносит Реалу лишь проблемы, а не новое качество игры
- Альварес назвал свою команду мечты в боксе, в нее вошел украинец
- Фиаско молодежек, возвращение Сикана, Англия определилась с тренером. Главные новости за 15 октября
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 12