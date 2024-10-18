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Дани Алвес выложил первое фото после выхода из тюрьмы

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Дани Алвес выложил первое фото после выхода из тюрьмы

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Бывший бразильский футболист Дани Алвес опубликовал свою первую фотографию в социальной сети Instagram после выхода из тюрьмы.

На фото 41-летний экс-латераль появился в футболке с надписью "Наступают хорошие времена".

Напомним, Алвес провел 14 месяцев в тюрьме в Барселоне за сексуальное насилие в отношении девушки в ночном клубе. В конце марта 2024 года Дани заплатил залог в миллион евро и впоследствии вышел на волю.

Алвес наиболее известен своими выступлениями за "Барселону", "Пари Сен-Жермен", "Ювентус" и "Севилью". На счету бразильца 43 завоеванных трофея.

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Барселона тюрьма Дани Алвес Instagram
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1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
18.10.2024 в 15:52
Теперь эта участь ждёт насильника Мбаппе. Там ему будет ещё лучше, ведь он ЭТИ дела любит.
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Комментарии 12
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Вarcelinius
18.10.2024 в 15:52
Теперь эта участь ждёт насильника Мбаппе. Там ему будет ещё лучше, ведь он ЭТИ дела любит.
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0
2
Dr. House (Поділля)
18.10.2024 в 15:58
Так само як і ти, під@р. Тільки він їб@в, якщо доведуть, якусь потаскуху, а ти , уйопок, на власну матір зазіхнувся
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Вarcelinius
18.10.2024 в 15:59
Дурак ты дохтурь и не лечишься, во.
 
0
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Вarcelinius
18.10.2024 в 15:47
Сидение в тюрьме пошло ему на пользу. Поправился, заматерел... во взгляде соль жизни.
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0
2
Dr. House (Поділля)
18.10.2024 в 16:00
Ну, тобі, під@р, видніше. Бачу , ти , ушльопок, вже і на солях сидиш
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1
1
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
18.10.2024 в 15:16
То він тепер - "бивалий"! .
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1
1
Dr. House (Поділля)
18.10.2024 в 15:45
Тепер можна відновити кар'єру і повертатися в путу, там люблять бивалих, які будуть грати за миску супу
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0
1
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
18.10.2024 в 15:15
А фото з відсидки немає?
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0
0
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
18.10.2024 в 15:15
Може з ним там нічого і не зробили поганого, але стаття ви нього "неправильна".
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0
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Вarcelinius
18.10.2024 в 15:57
А он не насиловал, а только намагався. Доказательств изнасилования нет. Потому под залог и отпустили.
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Dr. House (Поділля)
18.10.2024 в 16:01
Свій свого захищає . Під@р під@ра
 
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Вarcelinius
18.10.2024 в 17:02
Будут 100% доказательства изнасилования, осужу. Но их нет и не будет. А вот с вашим насильником Мбаппе вопросики... сперма то на трусах девушка его.
 
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