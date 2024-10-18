Дани Алвес выложил первое фото после выхода из тюрьмы

Бывший бразильский футболист Дани Алвес опубликовал свою первую фотографию в социальной сети Instagram после выхода из тюрьмы.

На фото 41-летний экс-латераль появился в футболке с надписью "Наступают хорошие времена".

Напомним, Алвес провел 14 месяцев в тюрьме в Барселоне за сексуальное насилие в отношении девушки в ночном клубе. В конце марта 2024 года Дани заплатил залог в миллион евро и впоследствии вышел на волю.

Алвес наиболее известен своими выступлениями за "Барселону", "Пари Сен-Жермен", "Ювентус" и "Севилью". На счету бразильца 43 завоеванных трофея.