Роберто Манчини находится под угрозой увольнения

Федерация футбола Саудовской Аравии не довольна результатами национальной команды в последних матчах под руководством Роберто Манчини. Они рассматривают возможность увольнения именитого специалиста.

Руководство считает уровень игры недостаточно высоким, поэтому они могут принять важное решение относительно будущего Манчини до начала следующего международного перерыва в ноябре. Как известно, 59-летний итальянский специалист летом 2023 года подписал контракт с Саудовской Аравией на 3 года, а его заработная плата составляет около 20 миллионов евро по оценкам СМИ.

Отметим, что сборная Саудовской Аравии на данный момент занимает третье место в своей квалификационные группе в отборе на чемпионат мира 2026 года.