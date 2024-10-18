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Роберто Манчини находится под угрозой увольнения

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Решение могут принять в ближайшее время

Роберто Манчини находится под угрозой увольнения

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Федерация футбола Саудовской Аравии не довольна результатами национальной команды в последних матчах под руководством Роберто Манчини. Они рассматривают возможность увольнения именитого специалиста.

Читайте такжеОфициально: Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии.

Руководство считает уровень игры недостаточно высоким, поэтому они могут принять важное решение относительно будущего Манчини до начала следующего международного перерыва в ноябре. Как известно, 59-летний итальянский специалист летом 2023 года подписал контракт с Саудовской Аравией на 3 года, а его заработная плата составляет около 20 миллионов евро по оценкам СМИ.

Отметим, что сборная Саудовской Аравии на данный момент занимает третье место в своей квалификационные группе в отборе на чемпионат мира 2026 года.

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Роберто Манчини Саудовская Аравия
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Источник:
Rudy Galetti
Опубликовал: Андрей Журба
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