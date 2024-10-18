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Гол Роналду в компенсированное время принес Аль-Насру победу над Аль-Шабабом

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Обновлено

Криштиану уверенно реализовал пенальти

Гол Роналду в компенсированное время принес Аль-Насру победу над Аль-Шабабом

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Аль-Шабаб" сыграл с "Аль-Насром" в 7-м туре Про-лиги Саудовской Аравии.

Гости открыли счет на 69-й минуте поединка, но команда Роналду пропустила в компенсированное время. Казалось, что игра закончится вничью.

Однако на 97-й минуте "Аль-Наср" заработал пенальти, который Криштиану Роналду уверенно реализовал. Матч завершился со счетом 1:2.

Добавим, что для Криштиану это 907-й гол в карьере.

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