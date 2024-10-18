Гол Роналду в компенсированное время принес Аль-Насру победу над Аль-Шабабом
Криштиану уверенно реализовал пенальти
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"Аль-Шабаб" сыграл с "Аль-Насром" в 7-м туре Про-лиги Саудовской Аравии.
Гости открыли счет на 69-й минуте поединка, но команда Роналду пропустила в компенсированное время. Казалось, что игра закончится вничью.
Однако на 97-й минуте "Аль-Наср" заработал пенальти, который Криштиану Роналду уверенно реализовал. Матч завершился со счетом 1:2.
Добавим, что для Криштиану это 907-й гол в карьере.
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