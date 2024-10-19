Экс-нападающий Ньюкасла получает в новой команде зарплату меньше арендной платы дома
От клуба с финансовыми проблемами другого и не следовало ожидать
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший форвард "Ливерпуля" Энди Кэрролл, играющий за "Бордо" из четвертого дивизиона Франции, сообщил, что получает скромную заработную плату.
"Несколько журналистов написали, что я зарабатываю 3500 евро в месяц. Да нет, это не имеет ничего общего с правдой. Цифра гораздо меньше".
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"Не скажу сколько именно, но могу сказать, что я живу в городе, нашел хороший дом, поэтому моя зарплата в "Бордо" ниже платы за аренду", — цитирует Энди Mozzartsport.
Напомним, что нападающий в январе 2011 года перешел в "Ливерпуль" за 41 млн евро, но в составе мерсисайдцев карьера не удалась. Больше всего он запомнился благодаря выступлениям в "Вест Хэме" (2012-2019).
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