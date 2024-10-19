Эксзвезда Шахтера назвал лучшую команду своей карьеры
Не выделил Шахтер
Бывший игрок донецкого "Шахтера" Дуглас Коста рассказал о том, какой клуб в своей карьере считает лучшим.
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"Когда я подписал контракт с "Баварией", конечно, это был большой шаг для меня, потому что я пришел из донецкого "Шахтера", а потом сделал такой шаг и играл под руководством Пепа Гвардиолы. Да, это был действительно большой шаг, поэтому это мой самый лучший момент. Самое сложное время в моей жизни было в "Баварии". Это был как большой скачок между "Шахтером" и "Баварией". Самое тяжелое время в моей жизни было в "Баварии", – цитирует Косту The Daily Telegraph Sydney.
Напомним, сейчас 34-летний Коста играет за "Сидней".
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