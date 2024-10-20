Экс-тренер Барселоны может возглавить сборную Катара
Недолго будет без работы
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес провел переговоры с руководством Футбольной ассоциации Катара. Об этом информирует издание SPORT.
Вскоре Хави может стать главным тренером сборной Катара. Сейчас команду возглавляет испанец Тинтин Марке.
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Сборная Катара после 4-х туров Квалификации чемпионата мира занимает 3-е место в таблице, имея 4 очка.
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Источник:sport.es
Опубликовал: Виктор Иванчук
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