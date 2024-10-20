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Бывший игрок Кривбасса оформил дубль в чемпионате Чехии

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Первый дубль в новом чемпионате

Бывший игрок Кривбасса оформил дубль в чемпионате Чехии

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

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Бывший игрок "Кривбасса" Принс Аду формил дубль в первом тайме в чемпионате Чехии.

В матче против "Баник Острава" нападающий забил на 5 и 43 минуте. Футболист отыграл 83 минуты.

Это его первый дубль в чемпионате Чехии. Впервые африканский нападающий забил в матче против "Млада Болеславы". Теперь на его счету 3 гола.

Принс Аду летом 2024 года перешёл в чешскую "Викторию Пльзень" из "Кривбасса" за 700 тысяч евро. Игроку 21 год.

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Источник:
BuckarooBanzai
Опубликовал: Владислав Прийменко
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