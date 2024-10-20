Промоутерская компания хочет подписать двух экс-игроков МЮ для боксерских поединков

Промоутерская компания Misfits Boxing может привлечь в бокс Златана Ибрагимовича и Уэйна Руни.

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Еще в феврале сообщалось, что Руни ведет переговоры с организацией, не подпадающей под правила Британского совета по контролю бокса. Она проводит выставочные бои на канале DAZN с участием знаменитостей.

43-летний Ибрагимович завершил карьеру летом прошлого года в составе "Милана". Впоследствии экс-нападающий устроился консультантом руководства "россонери" по селекционной политике. Руни начал тренерскую деятельность в 2020-м и возглавлял "Дерби", "Бирмингем" и американский "Ди Си Юнайтед".