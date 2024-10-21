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Уэсли Снейдер: Бускетс был чрезвычайно раздражительным игроком... Как только он получал мяч, он начинал плакать

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Нидерландец также упомянул удаление Тьяго Мотты за отмашку в сторону испанца

Уэсли Снейдер: Бускетс был чрезвычайно раздражительным игроком... Как только он получал мяч, он начинал плакать

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Уэсли Снейдер и Серхио Бускетс в свое время провели несколько дуэлей, когда играли в "Интере", "Барселоне", сборной Нидерландов и сборной Испании. Теперь, спустя годы после всех этих поединков, бывший нидерландский полузащитник выступил с очень резкими заявлениями в адрес нынешнего игрока "Интера Майами".

"Бускетс был чрезвычайно раздражительным игроком, которому всегда позволяли бить соперника, но он никогда не получал ответных ударов. Как только он получал мяч, он начинал плакать. Полный плакса. Я буквально дрался с ним в каждой игре. Однажды я сказал ему: "Увидимся на Ибице этим летом, тогда и поговорим", - заявил Уэсли Снейдер в токшоу на Ziggo Sport, которое цитирует Mundo Deportivo. Также нидерландец вспомнил эпизод с красной карточкой Тьяго Мотты, когда тот рукой отмахнулся от Бускетса.

"В 2010 году мы победили "Барселону" 3:1 дома и нам пришлось ехать на "Камп Ноу". Через восемь минут Тьяго Мотта ударил его и Бускетс начал кататься по полу, глядя сквозь руки, не удалили ли Мотту, а потом он поднялся и был в полном порядке, плакса. Отвратительный игрок, против которого трудно играть", - подытожил Уэсли Снейдер.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
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