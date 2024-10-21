Слишком легко. Экс-звезда Серии А забил 5 голов за 34 минуты в первом матче после возвращения в родной клуб
Греческие чудеса
Getty Images/Global Images Ukraine
Греческий центральный защитник Костас Манолас дебютировал за аматорский "Панаксиакос" после своего перехода в качестве свободного агента.
33-летний футболист вышел в основном составе команды на поединок против "Марписсаикоса", и успел отличиться пятью забитыми мячами до 34-й минуты. Через минуту Костас был заменен, а сама встреча завершилась в пользу его команды со счётом 12:1.
Ранее Манолас находился в системе "Панаксиакоса" с 2001 по 2007 годы. Затем центрбек запомнился выступлениями за "Рому", "Наполи" и "Олимпиакос".
Также на счету Костаса 42 матча в составе сборной Греции, в которых он забил один гол.
Manolas’ First 5 Goals Back At His Boyhood club! pic.twitter.com/Y18wEzlGZE— ???????? (@Endri7i) October 20, 2024
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