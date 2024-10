Слишком легко. Экс-звезда Серии А забил 5 голов за 34 минуты в первом матче после возвращения в родной клуб

Греческий центральный защитник Костас Манолас дебютировал за аматорский "Панаксиакос" после своего перехода в качестве свободного агента.

33-летний футболист вышел в основном составе команды на поединок против "Марписсаикоса", и успел отличиться пятью забитыми мячами до 34-й минуты. Через минуту Костас был заменен, а сама встреча завершилась в пользу его команды со счётом 12:1.

Ранее Манолас находился в системе "Панаксиакоса" с 2001 по 2007 годы. Затем центрбек запомнился выступлениями за "Рому", "Наполи" и "Олимпиакос".

Также на счету Костаса 42 матча в составе сборной Греции, в которых он забил один гол.

Manolas’ First 5 Goals Back At His Boyhood club! pic.twitter.com/Y18wEzlGZE