Китайский фанат проехал 13 000 км на велосипеде, чтобы встретиться с Роналду

Легендарный Криштиану Роналду встретился с фанатом, который проехал тысячи километров на велосипеде, чтобы увидеть кумира.

Как сообщает Olt Sports, китайский болельщик совершил путешествие на велосипеде, преодолев более 13 000 километров, чтобы попасть на матч Про Лиги, в котором играла команда Роналду "Аль-Наср". Из-за отсутствия средств на авиабилет, мужчина выбрал этот необычный способ добраться до Саудовской Аравии. Путешествие заняло у него шесть месяцев и 20 дней.

Узнав об этом клуб Криштиану организовал встречу между футболистом и болельщиком, во время которой фанат получил: автограф и совместное фото с легендой.

Cristiano Ronaldo finally met the Chinese fan who traveled 13,000 km for 6 months and 20 days on a bike from China to Saudi Arabia to meet HIM ❤️ pic.twitter.com/AD8pm5eOou