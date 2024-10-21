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Китайский фанат проехал 13 000 км на велосипеде, чтобы встретиться с Роналду

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Путешествие заняло у фаната шесть месяцев и 20 дней

Китайский фанат проехал 13 000 км на велосипеде, чтобы встретиться с Роналду

Olt Sports

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Легендарный Криштиану Роналду встретился с фанатом, который проехал тысячи километров на велосипеде, чтобы увидеть кумира.

Как сообщает Olt Sports, китайский болельщик совершил путешествие на велосипеде, преодолев более 13 000 километров, чтобы попасть на матч Про Лиги, в котором играла команда Роналду "Аль-Наср". Из-за отсутствия средств на авиабилет, мужчина выбрал этот необычный способ добраться до Саудовской Аравии. Путешествие заняло у него шесть месяцев и 20 дней.

Узнав об этом клуб Криштиану организовал встречу между футболистом и болельщиком, во время которой фанат получил: автограф и совместное фото с легендой.

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Источник:
Olt Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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