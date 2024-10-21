Китайский фанат проехал 13 000 км на велосипеде, чтобы встретиться с Роналду
Путешествие заняло у фаната шесть месяцев и 20 дней
Olt Sports
Легендарный Криштиану Роналду встретился с фанатом, который проехал тысячи километров на велосипеде, чтобы увидеть кумира.
Как сообщает Olt Sports, китайский болельщик совершил путешествие на велосипеде, преодолев более 13 000 километров, чтобы попасть на матч Про Лиги, в котором играла команда Роналду "Аль-Наср". Из-за отсутствия средств на авиабилет, мужчина выбрал этот необычный способ добраться до Саудовской Аравии. Путешествие заняло у него шесть месяцев и 20 дней.
Узнав об этом клуб Криштиану организовал встречу между футболистом и болельщиком, во время которой фанат получил: автограф и совместное фото с легендой.
Cristiano Ronaldo finally met the Chinese fan who traveled 13,000 km for 6 months and 20 days on a bike from China to Saudi Arabia to meet HIM ❤️ pic.twitter.com/AD8pm5eOou— Olt Sports (@oltsport_) October 21, 2024
Популярное сейчас
- WTA обновили рейтинг лучших теннисисток мира, Свёнтек потеряла лидерство
- Легионер украинского клуба изъявил желание вернуться на родину
- Довбик с Ромой проиграл Интеру, Мудрик не попадает в заявку Челси, победы Кривбасса и ЛНЗ. Главные новости за 20 октября
- Экс-нападающий Ньюкасла получает в новой команде зарплату меньше арендной платы дома
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев