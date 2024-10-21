Лионель Месси и Bad Bunny снялись в рекламе для Adidas
Новая коллекция спортивных костюмов выполнена в пастельных тонах
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси снялся в новой рекламе всемирно известного спортивного бренда Adidas.
Месси в коллаборации с рэпером Bad Bunny представили новую коллекцию спортивных костюмов, выполненную в пастельных тонах.
"Я всегда был поклонником Месси, восхищался его талантом и мастерством. Он пример того, как оставаться скромным и сосредоточенным. Это то, чему я стараюсь подражать", - сказал Bad Bunny.
Lionel Messi and Bad Bunny have linked up for an ICONIC collab ????@lmechegaray with more on the collaboration ???? https://t.co/rtPNA11Vqo pic.twitter.com/PbW6TEcTBW— ESPN FC (@ESPNFC) October 21, 2024
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