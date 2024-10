Лионель Месси и Bad Bunny снялись в рекламе для Adidas

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси снялся в новой рекламе всемирно известного спортивного бренда Adidas.

Месси в коллаборации с рэпером Bad Bunny представили новую коллекцию спортивных костюмов, выполненную в пастельных тонах.

Lionel Messi and Bad Bunny have linked up for an ICONIC collab ????@lmechegaray with more on the collaboration ???? https://t.co/rtPNA11Vqo pic.twitter.com/PbW6TEcTBW