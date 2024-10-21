Лионель Месси и Bad Bunny снялись в рекламе для Adidas

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси снялся в новой рекламе всемирно известного спортивного бренда Adidas.

Месси в коллаборации с рэпером Bad Bunny представили новую коллекцию спортивных костюмов, выполненную в пастельных тонах.

"Я всегда был поклонником Месси, восхищался его талантом и мастерством. Он пример того, как оставаться скромным и сосредоточенным. Это то, чему я стараюсь подражать", - сказал Bad Bunny.