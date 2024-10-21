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Лионель Месси и Bad Bunny снялись в рекламе для Adidas

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Новая коллекция спортивных костюмов выполнена в пастельных тонах

Лионель Месси и Bad Bunny снялись в рекламе для Adidas

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси снялся в новой рекламе всемирно известного спортивного бренда Adidas.

Месси в коллаборации с рэпером Bad Bunny представили новую коллекцию спортивных костюмов, выполненную в пастельных тонах.

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"Я всегда был поклонником Месси, восхищался его талантом и мастерством. Он пример того, как оставаться скромным и сосредоточенным. Это то, чему я стараюсь подражать", - сказал Bad Bunny.

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Лионель Месси Adidas
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