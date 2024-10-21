Последний вызов для Роналду: покорится ли Криштиану отметка в 1000 голов

Очень не хочется начинать эту статью пафосной и попсовой фразой "возраст - это всего лишь цифра", но сегодня мы говорим о человеке, который в 39 лет (в феврале Кришу исполнится 40) имеет больше амбиций и требований к себе, чем большинство молодых спортсменов. Конечно, Роналду стал медленнее, реже идет в дриблинг, его иногда не хватает физически, но он до сих пор остается классным нападающим - в самом классическом значении этой позиции. Криштиану, благодаря своему голевому чутью и солидной реализации, не только продолжает забивать в Саудовской Аравии и сборной, но даже претендует на новые рекорды. В начале сентября ему покорилась безумная цифра - 900 голов за карьеру. Учитывая характер португальца, можно не сомневаться, что теперь он нацелен достичь, без преувеличения, сакральной отметки - 1000 забитых мячей. Сегодня разбираемся: успеет ли Роналду выполнить задуманное? Есть ли у него конкуренты? И что об этом достижении думает сам Криш?

Сколько времени нужно Роналду для 1000-го гола

Златан Ибрагимович, Андреа Пирло, Йосип Иличич - что, по вашему мнению, объединяет этих игроков? Если не можете догадаться сразу, тогда я добавлю еще одно имя - Джейми Варди. Теперь должно стать проще - все эти футболисты вышли на свой праймовый уровень после 30 лет. Само собой, Роналдо был звездой на протяжении всей своей карьеры, независимо от возраста. Почему же тогда я упомянул его в этом контексте? Вы не поверите, но Криштиану на четвертом десятке забивает чаще, чем на третьем. Вы, возможно, скажете о более низком уровне соперников, но португалец играет на Ближнем Востоке лишь третий сезон, а до этого была Ла Лига, Серия А и АПЛ. Ну и я уже молчу о Лиге чемпионов, где Роналду именно после 30 лет выиграл три титула из пяти.

Но вернемся к голам. Сейчас у Роналду 907 мячей. У ближайшего преследователя (Месси) - 843. Такие данные приводит Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS). Вот вам и еще один стимул для Криша - забить 1000 мячей раньше Месси. Да и вообще оформить как можно больше голов, чтобы Лео не смог догнать португальца, когда тот завершит карьеру.

"Это много для меня значит. Я знал, что если буду играть, то достигну отметки в 900 голов. Давно хотел добраться до такой цифры. Теперь моя цель - оформить 1000", - говорил футболист в начале сентября.

Кажется, Роналду понимает, что на закате своего футбольного пути ему уже не светят какие-то космические индивидуальные достижения. Тем более в большом количестве. Именно поэтому он хочет сконцентрироваться на одном рекорде, который будет масштабным, историческим и станет его последним вызовом. Однако позже нападающий решил немножко снизить градус давления, заявив следующее:

"Нужно относиться к этому проще, чтобы не быть одержимым голами. Все придет естественным образом. Если этого не произойдет, ничего страшного - думаю, отметка в 900 голов не такая уж и плохая".

Прогноз от независимого эксперта: справится ли Криш?

Интересный эксперимент не так давно провели на британском ТВ. Журналисты решили спросить экспертное мнение у нейросети. Так вот, искусственный интеллект считает, что Роналду оформит свой 1000-й гол 15 февраля 2028 года. То есть через 10 дней после того, как ему исполнится 43 года. Конечно, у нас нет сомнений, что тело Криштиану может выдержать такие нагрузки, но просто находиться на поле и стабильно забивать - разные вещи... даже для такого маньяка по уходу за своим организмом, как Роналду.

Поэтому главный вопрос сейчас звучит так: сколько еще сезонов Роналду хочет провести на профессиональном уровне? Сейчас в матчах Саудовской Лиги он даже в почти 40 лет выглядит одним из лидеров своей команды. И это мы уже молчим, что забивать, выступая в Саудовской Аравии, проще, чем в топовых европейских чемпионатах. А тут еще и добавляется фактор сборной, где Криш имеет божественный статус, поэтому вся команда будет играть на него и помогать в том, чтобы Роналду пробил тысячу.

Но даже при всем этом, стоит отметить, что статистика португальца уже немного идет на спад. Так, например, в 2023 году Роналду забил 54 мяча. А за почти 11 месяцев 2024-го он отличился 34 раза. Даже если Роналду сохранит нынешний темп, то ему понадобится еще 3-4 года. Конечно, при условии, что ему удастся избегать травм.

Забивал ли кто-то 1000 голов в истории футбола?

По официальным данным IFFHS, Роналду - первый футболист в истории, который пробил отметку в 900 голов. Важное уточнение - организация ведет подсчет мячей, забитых только в официальных матчах. Само собой, у большинства фанатов сразу возникает вопрос: "А как же Пеле?", ведь мы с детства помним о его нереальной статистике, которая даже внесена в Книгу рекордов Гиннесса. Там именно Пеле называют футболистом с наибольшим количеством голов (1279), но IFFHS признала только 762 из них, поскольку оказалось, что бразилец забил более 500 мячей в товарищеских матчах.

В последних исследованиях от IFFHS также утверждалось, что еще один бразилец Артур Фриденрайх - забил лишь 354 гола, хотя некоторые ресурсы приписывают ему 1329 взятий ворот в период с 1909 по 1935 год. Согласитесь, разница между 1329 и 354 является колоссальной!

Не менее смешной получилась история легендарного Ромарио, который в свое время заявил, что забил более 1000 мячей за игровую карьеру. Почему я назвал этот случай смешным? ФИФА, в ответ на претензии Ромарио, отметили, что бразилец занес в этот список голы на детском, юношеском и молодежном уровне, а также в товарищеских матчах. В рейтинге IFFHS у Ромарио 756 забитых мячей (четвертый результат в истории).

Кстати, Роналдо не стесняется откровенно насмехаться над своими конкурентами, которые пытаются обманом улучшить себе статистику. Вот какие слова сказал Роналду в подкасте своего бывшего одноклубника по "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанда:

"Мои голы есть на видео. Я могу доказать, что забил их. Уважаю Пеле, Эйсебио, Ди Стефано. Хотите еще больше голов? Могу записывать видео с тренировок. Все мои голы на видео, у меня есть доказательства для людей".

Итак, если суммировать все выше описанные факторы, то можно сделать вывод, что шансы Криша на вечный рекорд в 1000 голов хоть и не большие, но все равно есть. Своей настойчивостью и космическим профессионализмом он уже приучил нас, что может удивить даже в таком пенсионном (как для профессионального спортсмена) возрасте. Однако все еще непонятно, где Роналду сыграет после лета 2025-го. Ведь именно тогда закончится срок его контракта с "Аль-Насром". Несколько дней назад он снова забил в саудовском первенстве, но, давайте будем откровенны, если португалец вернется на родину в следующем году, о чем пишут некоторые местные СМИ, то его шансы на тысячу мячей резко уменьшатся. Поэтому в этой истории многое будет зависеть от стратегического выбора Криштиану относительно места завершения его карьеры.