Неймар впервые за год сыграл за Аль-Хиляль
Игрок вышел на замену на 77-й минуте
Getty Images / Global Images Ukraine
Впервые за год бразильский нападающий Неймар вышел на поле в матче "Аль-Хиляля" против "Аль-Айна" в азиатской Лиге чемпионов.
Футболист вышел на замену на 77-й минуте поединка.
Spread the word ????— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) October 21, 2024
The Legend @neymarjr is back ???????? pic.twitter.com/vLOqb1UuZ0
Напомним, что Неймар в октябре прошлого года получил травму колена в игре за сборную Бразилии в отборе на Чемпионат мира-2026.
Добавим, что матч "Аль-Айн" - "Аль-Хиляль" завершился со счетом 4:5.
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