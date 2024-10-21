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Неймар впервые за год сыграл за Аль-Хиляль

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Игрок вышел на замену на 77-й минуте

Неймар впервые за год сыграл за Аль-Хиляль

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Впервые за год бразильский нападающий Неймар вышел на поле в матче "Аль-Хиляля" против "Аль-Айна" в азиатской Лиге чемпионов.

Футболист вышел на замену на 77-й минуте поединка.

Напомним, что Неймар в октябре прошлого года получил травму колена в игре за сборную Бразилии в отборе на Чемпионат мира-2026.

Добавим, что матч "Аль-Айн" - "Аль-Хиляль" завершился со счетом 4:5.

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