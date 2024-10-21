Неймар впервые за год сыграл за Аль-Хиляль

Впервые за год бразильский нападающий Неймар вышел на поле в матче "Аль-Хиляля" против "Аль-Айна" в азиатской Лиге чемпионов.

Футболист вышел на замену на 77-й минуте поединка.

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The Legend @neymarjr is back ???????? pic.twitter.com/vLOqb1UuZ0 — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) October 21, 2024

Напомним, что Неймар в октябре прошлого года получил травму колена в игре за сборную Бразилии в отборе на Чемпионат мира-2026.

Добавим, что матч "Аль-Айн" - "Аль-Хиляль" завершился со счетом 4:5.