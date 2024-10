Неймар впервые за год сыграл за Аль-Хиляль

Впервые за год бразильский нападающий Неймар вышел на поле в матче "Аль-Хиляля" против "Аль-Айна" в азиатской Лиге чемпионов.

Футболист вышел на замену на 77-й минуте поединка.

