Экс-игрок Арсенала и Ювентуса хочет в будущем возглавить сборную Уэльса

Аарон Рэмси недавно получил тренерскую лицензию УЕФА "А" и получил предложение стать играющим тренером в "Кардифф Сити". Капитан сборной Уэльса также заручился поддержкой нынешнего наставника национальной команды Крейга Беллами, который заявил, что опытный полузащитник продолжит тренировать команды на высоком уровне после завершения своей игровой карьеры. Аарон Рэмси подтвердил, что хотел бы пойти по стопам Беллами и в будущем возглавить родную сборную.

"Надеюсь, до этого момента еще несколько лет, но однажды это меня точно заинтересует. Это был бы очень гордый момент для меня. Я закончил тренерский курс и вскоре получу профессиональную лицензию, и это, безусловно, то, в чем я действительно заинтересован. Я несколько раз работал с игроками возрастом до 18 лет в "Кардиффе" и мне посчастливилось тренировать их. Это также вызывает привыкание и ты смотришь на игры уже по-другому", - заявил Аарон Рэмси в интервью Sky Sports.

Добавим, что 33-летний полузащитник в составе сборной Уэльса провел 86 матчей, где отметился 21 голом и 9 ассистами.